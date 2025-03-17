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Врач Чапаевской стоматологической поликлиники рассказал, как необходимо ухаживать за зубами

17 марта 2025 16:16
80
Регулярно посещайте врача-стоматолога, поддерживайте здоровье зубов и десен, правильно питайтесь и откажитесь от вредных привычек.

Главный врач Самарской стоматологической поликлиники №2, Чапаевской стоматологической поликлиники, челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог- хирург, врач-стоматолог- ортопед Денис Нурсафин:

«Здоровье зубов – это неотъемлемая часть нашего общего физического благополучия, так как заболевания полости рта напрямую связаны с другими системными недугами. Бактерии, которые находятся в полости рта, попадают в кровоток и могут вызывать воспаление в других органах и тканях.

Профилактика — одно из важных направлений в работе стоматологической службы, которое направлено на поддержание здорового состояния полости рта и предупреждение развития патологий. Правильная гигиена полости рта является фундаментальным аспектом поддержания здоровья и предотвращения различных проблем с зубами.

Как необходимо ухаживать за зубами?

 Чистить зубы и язык следует два раза в день— после завтрака и перед сном. Для достижения максимального эффекта от чистки зубов уделяйте этому процессу достаточно времени.

 Выбирайте правильные средства для чистки зубов. Используйте зубные щетки со средней или мягкой щетиной. Они предотвращают повреждение эмали. Пасты для зубов, содержащие фторид, помогут укрепить зубную эмаль.

 Посещайте врача-стоматолога с профилактической целью не менее двух раз в год. Такая регулярность поможет поддерживать здоровье полости рта и предотвращать развитие заболеваний.

 Используйте дополнительные средства гигиены, такие как зубная нить и ирригатор. После каждого приема пищи, особенно если в рационе присутствовали сладости, необходимо прополоскать полость рта и удалить остатки пищи при помощи нити.

Важным шагом в обеспечении здоровья полости рта является комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Для достижения максимально эффективного результата может потребоваться консультация и лечение у нескольких специалистов.
Лечебно - профилактические мероприятия особенно должны проходить пациенты с сахарным диабетом, так как заболевание влияет на состояние десен и эмаль зубов.

Регулярно посещайте врача-стоматолога, поддерживайте здоровье зубов и десен, правильно питайтесь и откажитесь от вредных привычек. Это поможет снизить развитие стоматологических заболеваний."

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

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