Впервые в регионе прошли тестовые испытания беспилотника для медицинских целей

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"Наш регион в числе субъектов , принимающих участие в федеральном пилотном проекте по применению беспилотных авиационных систем для решения задач отрасли здравоохранения. Первый тестовый полет беспилотника был совершен в Кинельском районе с целью мониторинга происшествий на трассе. С помощью БАС патрулировался выбранный участок автотрассы для оперативного выявления ДТП и реагирования службы центра медицины катастроф", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Осуществлено патрулирование участка трассы до 50 км от г.Кинель до г.Отрадный.

За время пилотных полетов фактов возникновения ДТП и иных ЧС на участке трассы, выбранного под маршрут следования БАС, зафиксировано не было.

Видеосигнал был доступен на диспетчерском экране в Самарском областном центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.



"Тестовые испытания применения беспилотных авиационных систем продолжатся. В рамках пилотного проекта планируется использование беспилотников для доставки лекарственных препаратов в отдаленные населенные пункты и транспортировки из них биоматериала в лаборатории", - пояснил Армен Бенян.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области