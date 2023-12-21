Я нашел ошибку
Главные новости:
Екатерина Колотовкина рассказала участникам экскурсии о истории создания проекта.
Команда кубинских боксеров посетила фотовыставку «Жены героев» в Доме офицеров Самарского гарнизона
На церемонии соберутся те, кто на протяжении всего года безвозмездно помогал в организации мероприятий, оказывал помощь приютам, участвовал в донорских акциях и других патриотических акциях.
В Самаре пройдёт торжественная церемония награждения самых активных волонтёров города
8953 человека пришли на встречу Поезда Деда Мороза в Самаре
Приглашаются все желающие, независимо от вероисповедания.
22-23 декабря 2023 года в мечетях Самары пройдут дни открытых дверей
Первый тестовый полет беспилотника был совершен в Кинельском районе с целью мониторинга происшествий на трассе.
Впервые в регионе прошли тестовые испытания беспилотника для медицинских целей
Из 170 поданных от Самарской области заявок 20 оказались победными. Общая сумма привлеченных средств составит более 59 млн рублей.
Самарская область в десятке лидеров по количеству проектов, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив
Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА
В ходе прямого телеэфира 20 декабря.
В Самаре губернатор отчитался о работе по вопросам с прямой линии Президента
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.41
0.32
EUR 99.05
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарская областная библиотека приглашает на открытие новой выставки в отдел редких книг
МЧС СО: профилактическая работа в преддверии новогодних праздников
В ТГУ состоялось итоговое в 2023 году заседание совета фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Впервые в регионе прошли тестовые испытания беспилотника для медицинских целей

21 декабря 2023 16:29
112
Первый тестовый полет беспилотника был совершен в Кинельском районе с целью мониторинга происшествий на трассе.

"Наш регион в числе субъектов , принимающих участие в федеральном пилотном проекте по применению беспилотных авиационных систем для решения задач отрасли здравоохранения. Первый тестовый полет беспилотника был совершен в Кинельском районе с целью мониторинга происшествий на трассе. С помощью БАС патрулировался выбранный участок автотрассы для оперативного выявления ДТП и реагирования службы центра медицины катастроф", - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Осуществлено патрулирование участка трассы до 50 км от г.Кинель до г.Отрадный.

За время пилотных полетов фактов возникновения ДТП и иных ЧС на участке трассы, выбранного под маршрут следования БАС, зафиксировано не было.

 Видеосигнал был доступен на диспетчерском экране в Самарском областном центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

"Тестовые испытания применения беспилотных авиационных систем продолжатся. В рамках пилотного проекта планируется использование беспилотников для доставки лекарственных препаратов в отдаленные населенные пункты и транспортировки из них биоматериала в лаборатории", - пояснил Армен Бенян.

 

Фото:  министерство здравоохранения Самарской области

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины  против COVID-19 - более 37 000 доз.
20 декабря 2023, 19:13
Более 20 тысяч жителей из групп риска прошли вакцинацию против COVID-19 
В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины  против COVID-19 - более 37 000 доз. Здравоохранение
578
При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу.
15 декабря 2023, 20:12
Самарский врач-терапевт назвала простые правила, которые помогут избежать рисков для здоровья
При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу. Здравоохранение
902
В Москве подвели итоги отбора и оценки достигнутых результатов среди университетов — участников федеральной программы «Приоритет 2030».
15 декабря 2023, 17:17
СамГМУ сохранил лидерство по итогам участия в программе «Приоритет 2030»
В Москве подвели итоги отбора и оценки достигнутых результатов среди университетов — участников федеральной программы «Приоритет 2030». Здравоохранение
745
Здравоохранение
Первый тестовый полет беспилотника был совершен в Кинельском районе с целью мониторинга происшествий на трассе.
21 декабря 2023  16:29
Впервые в регионе прошли тестовые испытания беспилотника для медицинских целей
112
В ближайшее время в регион будет поставлена новая партия вакцины  против COVID-19 - более 37 000 доз.
20 декабря 2023  19:13
Более 20 тысяч жителей из групп риска прошли вакцинацию против COVID-19 
578
Несмотря на то что корвалол и валокордин многие считают полезными при болезнях сердца, официально сердечными препаратами они не являются.
20 декабря 2023  14:47
Врач-кардиолог предупредил об опасности приема корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях
636
Врач дал советы на случай ожогов при использовании фейерверков
20 декабря 2023  14:01
Врач дал советы на случай ожогов при использовании фейерверков
626
Корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь
20 декабря 2023  10:22
Корвалол и валокордин предлагают продавать по часам, как алкоголь
391
По словам медика, симптомами аллергии могут быть насморк, чихание, слезотечение и зуд глаз, кашель, зуд и першение в горле.
19 декабря 2023  20:29
Врач: новогодние елки могут вызвать приступы аллергии
785
Пациентка чувствовала увеличение живота в объемах, схваткообразные  боли, но к врачам не обращалась. 
19 декабря 2023  15:30
Тольяттинские онкохирурги спасли женщину с 24-килограммовой опухолью
753
В СамГМУ впервые в России установили отечественный раздвижной эндопротез собственного производства
19 декабря 2023  13:49
В СамГМУ впервые в России установили отечественный раздвижной эндопротез собственного производства
931
В Минздраве рассказали о последствиях от перенесенного «на ногах» ОРВИ
19 декабря 2023  11:58
В Минздраве рассказали о последствиях от перенесенного «на ногах» ОРВИ
607
Он объяснил, что избыток соли в организме может спровоцировать образование тромбов в сосудах.
18 декабря 2023  19:04
Врач: сахар и соль самые вредные продукты
566
Весь список
  • Требуется журналист
В центре внимания
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
21 декабря 2023  11:38
С начала 2023 года жителями Самарской области заключено более 6,8 тысяч социальных контрактов
368
Глава региона отметил, что рад встрече с людьми, которые сегодня творят историю самарского края, являясь надежной опорой не только для региона, но и всей страны.
20 декабря 2023  18:01
Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам государственные награды
631
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
20 декабря 2023  13:11
В Самарской области увеличили прожиточный минимум
556
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
20 декабря 2023  12:59
В Самаре запретили новогодние салюты от граждан
642
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
20 декабря 2023  11:02
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников органов безопасности с Днем работника органов безопасности РФ
511
Весь список