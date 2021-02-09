В военном санатории Волга в Самарской областипрошли реабилитацию по полису ОМС более 500 граждан, переболевших коронавирусом

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В санатории Центрального военного округа в Самарской области «Волга» по полису обязательного медицинского страхования реабилитацию прошли более 500 граждан, вылечившихся от коронавируса.

Возможность приема в санаторий пациентов из гражданских больниц была согласована 2 месяца назад. Сейчас здесь проходят реабилитацию не только военнослужащие, члены их семей, военные пенсионеры, ветераны боевых действий, но и граждане России по полису ОМС.

Восстановительные процедуры особенно востребованы у пациентов, которые боятся прекращать лечение, остаться без наблюдения врачей; у кого сохраняется одышка, другие симптомы. Они получают консультации у терапевтов, психологов, пульмонологов, кардиологов и других врачей. С пациентами военного санатория проводятся курсы дыхательной гимнастики, ингаляции для насыщения крови кислородом, физиопроцедуры, медикаментозная терапия. Также помогает восстановиться правильная диета, прогулки на берегу реки Волги, где расположен санаторий, сообщает пресс-служба ЦВО.

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