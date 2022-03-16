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В условиях санкций крупнейшая фармацевтическая компания страны стала выпускать более 1,5 млн упаковок лекарств в сутки 

16 марта 2022 19:11
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В сутки на заводах «Озон» в Жигулевске и «Озон Фарм» в Тольятти выпускают более 1,5 млн упаковок лекарственных средств. 

Сегодня, когда российская экономика переживает непростые времена в связи с введением санкций со стороны Запада, одна из крупнейших фармацевтических компаний страны «Озон Фарм» увеличила мощности по производству лекарственных препаратов. В сутки на заводах «Озон» в Жигулевске и «Озон Фарм» в Тольятти выпускают более 1,5 млн упаковок лекарственных средств. 

Ситуация по всем направлениям экономической, хозяйственной, финансовой деятельности региона сегодня находится на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Складывающаяся ситуация – это не только вызов, но и возможности, – уверен глава региона. – Сегодня стоят задачи по импортозамещению». 

Именно на это нацелены сегодня на предприятии «Озон Фарм». Производство расположено на территории Особой экономической зоны «Тольятти». Производственная программа предприятия полностью ориентирована на импортозамещение, производство наиболее современных жизненно необходимых лекарственных препаратов для терапии различных заболеваний. В ассортименте двух производственных площадок «Озон Фармацевтика» более 700 позиций практически во всех нозологических группах лекарственных препаратов. Компания ставит перед собой задачу обеспечить потребителя качественными и доступными по цене препаратами. Особенно сейчас.

«Мы еще не почувствовали на себе влияние санкций по ряду причин. Во-первых, основные производители и поставщики активных фармацевтических субстанций – это наши восточные партнеры – Китай, Индия, которые не подключились к санкциям, – рассказывает директор по производству компании «Озон Фармацевтика» Олег Минаков. - Во-вторых, это не первый кризис поставок, с которым мы сталкиваемся в последние годы. Был пандемийный кризис, когда мы научились работать в условиях таких сбоев. К тому же, у нас есть плановые нормативные запасы как готовой продукции – от 3 до 6 месяцев в зависимости от препаратов, – так и по сырью и упаковочным материалам. В принципе мы на ближайшие 3-4 месяца обеспечены всем необходимым. У нас есть время, чтобы найти замещение тем компонентам и материалам, которые попадают под санкции. И могу заверить наших потребителей, что мы делаем все возможное, чтобы объемы нашего производства не упали».

Компания «Озон Фармацевтика» производит готовые лекарственные средства по более чем 350 международным непатентованным названиям. В этом году уже получили 9 новых регистрационных удостоверений, в частности, здесь выпускают препарат от коронавируса – Арепливир. 

Также здесь производят средства для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, средства, действующие на центральную нервную систему, лекарства для лечения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, жаропонижающие, антибактериальные средства. «Так, например, до недавнего времени на фармрынке в России был представлен препарат, который регулирует уровень гормона в крови, производства двух немецких компаний и нашей. Сегодня мы готовы полностью заменить ушедших зарубежных производителей и запустить свое производство», - подчеркивает Олег Минаков.

На данный момент цены на свои препараты компания сдерживает на прежнем уровне. Сегодня ищут аналоги по материалам для производства на российском рынке. Чешско-финскую бумагу, на которой печатались инструкции к препаратам, меняют на российскую. Многие позиции также ищут в Индии и Китае, чтобы отказаться от западных поставок. 

Предприятие не только готово выполнять глобальную задачу по обеспечению россиян качественными и доступными лекарственными препаратами, но и сохранить свои кадры – сегодня в компаниях холдинга трудится около 3 000 человек. 

 «Мы продолжаем работу, у нас производство не останавливается. Предприятие работает в режиме 24/7. Мы выпускаем большой спектр препаратов», – отмечает начальник производственного участка компании «Озон Фармацевтика» Евгений Свирденко.

Главные цели, которые ставит перед собой компания сегодня – продолжить наращивать объемы производства, перейти на контракты преимущественно с отечественными производителями, чтобы полностью достичь цели по импортозамещению.

 

Фото:  правительство СО

 

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