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В учреждения Сызрани будут трудоустроены более 200 выпускников медколледжа

6 июля 2023 14:26
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Выпускникам Сызранского медико-гуманитарного колледжа вручили дипломы. 

Выпускникам Сызранского медико-гуманитарного колледаж вручили дипломы. 

Молодых специалистов поздравили заместитель министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин,  директор колледжа Лола Касымова,   руководитель управления по социальной и молодежной политике администрации городского округа Сызрань Виктор Колосов,  директор Сызранской центральной городской и районной больницы Азизхуджа Урунходжаев, педагоги и родители.

«Средние медицинские работники  – это важные  участники нашего профессионального  сообщества. Вы всегда востребованы как в первичном звене здравоохранения, так и в специализированных подразделениях.  В этом году завершили обучение в Сызранском  колледже  349 человек, из них по медицинским и фармацевтическим специальностям -  260.  77 выпускников получили дипломы с отличием. Подавляющее большинство молодых специалистов  - 229 выпускников -  планируют трудоустроиться в медицинские организации  Сызрани.  Желаю каждому внести свой  особый вклад в сохранение здоровья жителей и  развитие отрасли. Будьте здоровы и никогда не останавливайтесь    в совершенствовании знаний и навыков», - отметил Денис Бутолин. 

Медали Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании» в этом году получили выпускники Анастасия Булкина,   Валерия Забирова, Дарья Пупкина, Инна Семенова. 

Закреплению молодых специалистов в системе здравоохранения способствует комплекс мер социальной поддержки – федерального, регионального и муниципального уровней.

 

Фото:  минздрав СО

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