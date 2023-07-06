В учреждения Сызрани будут трудоустроены более 200 выпускников медколледжа

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Выпускникам Сызранского медико-гуманитарного колледаж вручили дипломы.



Молодых специалистов поздравили заместитель министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, директор колледжа Лола Касымова, руководитель управления по социальной и молодежной политике администрации городского округа Сызрань Виктор Колосов, директор Сызранской центральной городской и районной больницы Азизхуджа Урунходжаев, педагоги и родители.



«Средние медицинские работники – это важные участники нашего профессионального сообщества. Вы всегда востребованы как в первичном звене здравоохранения, так и в специализированных подразделениях. В этом году завершили обучение в Сызранском колледже 349 человек, из них по медицинским и фармацевтическим специальностям - 260. 77 выпускников получили дипломы с отличием. Подавляющее большинство молодых специалистов - 229 выпускников - планируют трудоустроиться в медицинские организации Сызрани. Желаю каждому внести свой особый вклад в сохранение здоровья жителей и развитие отрасли. Будьте здоровы и никогда не останавливайтесь в совершенствовании знаний и навыков», - отметил Денис Бутолин.



Медали Губернатора Самарской области «За особые успехи в профессиональном образовании» в этом году получили выпускники Анастасия Булкина, Валерия Забирова, Дарья Пупкина, Инна Семенова.



Закреплению молодых специалистов в системе здравоохранения способствует комплекс мер социальной поддержки – федерального, регионального и муниципального уровней.

Фото: минздрав СО