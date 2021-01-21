В Тольятти на территории больницы №5 возводят  новый модульный корпус для пациентов с COVID-19

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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на территории Тольяттинской городской клинической больницы №5 начали возводить модульное здание. Здесь планируется разместить приемно-диагностическое сортировочное отделение для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас на территории учреждения ведутся земляные работы под устройство основания, на 50% выполнены работы по армированию основного лечебного корпуса. В ближайшие дни начнутся работы по заливке монолитной плиты.

Это будет одноэтажное отдельно стоящее здание. В его состав войдут блоки шлюзования на чисто/грязную зоны, приемно-диагностический блок, включающий в себя кабинеты КТ, ЭКГ, УЗИ, лабораторию. Здесь же разместятся коечный блок на 51 место и реанимационное отделение на 20 мест.

«Появление нового здания позволит создать лучшие условия для своевременной диагностики и лечения инфекционных больных, - подчеркнул главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Николай Ренц. – В корпусе будет проводиться сортировка пациентов с новой коронавирусной инфекцией, диагностические исследования, осмотры пациентов».

Напомним, подобный модульный корпус сейчас возводится и на территории Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина. Планируется, что новые корпуса больниц начнут работу уже летом 2021 года.

Фото: оперштаб СО