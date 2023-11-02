В Сызранскую больницу поступили 6 портативных электрокардиографов для диагностики работы сердца

151

6 портативных электрокардиографов нового поколения приобретены благодаря национальному проекту «Здравоохранение». С их помощью специалисты выявляют нарушения в работе сердца в рамках диспансеризации и динамического наблюдения, при оказании неотложной и экстренной помощи.



Устройства оснащены планшетом с функцией дистанционной передачи данных. При необходимости специалист может направить результат исследования для оценки в областной Центр управления сердечно-сосудистыми рисками на базе кардиодиспансера им. В.П. Полякова.



3 аппарата используются в клинико-диагностическом отделении центральной городской и районной больницы, остальные — в кабинете медицинской профилактики и отделении неотложной помощи поликлиники.



«Электрокардиография — основной метод диагностики сердечных патологий, без которого не обходится ни одно обследование. Новые аппараты компактны, точны и удобны для использования прежде всего в первичном звене», — отметила заведующая клинико-диагностическим отделением больницы Елена Акиньшина.



Также аппараты используются для оказания помощи на дому.



«Острый инфаркт миокарда, блокады, аритмии, изменения в работе сердца на фоне воспалительного процесса и перегрузок, — все нарушения выявляем с помощью электрокардиографии. Новое оборудование автоматически интерпретирует данные и фиксирует нарушения ритма. На дому у больного можно распечатать кардиограмму, чтобы врач принял решение о дальнейшей диагностике и лечении, или при необходимости направить результат в кардиодиспансер и получить заключение специалистов», — рассказала медицинская сестра отделения медицинской профилактики Анна Ермолаева.

Фото: freepik.com