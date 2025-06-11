В селе Верхняя Подстепновка обновлён офис врача общей практики

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Капитальный ремонт подразделения Волжской районной клинической больницы проведен благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

В ходе капитального ремонта выполнена внутренняя отделка помещений, кондиционирование, заменены водопровод и канализация. Обновлен фасад здания, проведен ремонт кровли и входной группы. Для маломобильных пациентов установлен пандус.

«Более 1500 жителей села будут получать всю необходимую первичную медико-санитарную помощь в обновленном офисе. Это уже пятый объект в Волжском районе, в котором проведен капитальный ремонт за последний год. Наша цель — обеспечить комфортные и современные условия оказания медицинской помощи для всех жителей, поэтому обновление подразделений проходит поэтапно благодаря нацпроекту и региональной поддержке" - рассказал главный врач Волжской больницы Сергей Братко.

В ОВОПе ведёт приём врач общей практики, а также работают две медицинские сестры.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году в Волжском районе также планируется возведение 5 ФАПов в поселках Пахарь, Журавли, Зелененький, Подстепновка, селе Белозерки, а также врачебной амбулатории в пгт. Рощинский.

Фото: минздрав СО