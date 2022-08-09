В селе Красный Яр идет строительство нового приемно-диагностического отделения

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В селе Красный Яр идет строительство нового корпуса центральной районной больницы — приемно-диагностического отделения. Здание будет возведено в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Новый корпус Красноярской больницы будет построен в короткие сроки благодаря использованию быстровозводимых модульных конструкций. На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания, проводится монтаж металлического каркаса.



«Новое приемно-диагностическое отделение станет одним из важнейших структурных подразделений больницы, — отметил главный врач Красноярской больницы Александр Крятов. — В нем наши специалисты будут оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам с различными патологиями, в том числе хирургической и травматологической. Все необходимые этапы, включая осмотр, полное обследование, решение вопроса о необходимости госпитализации пациента в профильные отделения стационара, будут сосредоточены в этом здании. В нем будут размещены кабинет неотложной помощи, противошоковые палата и операционная, рентгенологическое отделение, кабинеты ЭКГ-, ЭХО-, ультразвуковой диагностики, провизорные койки, процедурно-прививочный кабинет, оборудованные новой техникой. Пациенты будут получать помощь в комфортных и современных условиях».



Александр Андреевич отметил, благодаря нацпроекту модернизируются действующие подразделения больницы. Так, в 2021 году открылось обновленное в рамках капитального ремонта детское поликлиническое отделение, где получают помощь более 2,5 тысяч детей. В селе Светлый Ключ появился модульный фельдшерско-акушерский пункт. В настоящее время новый ФАП возводится в селе Тростянка Красноярского района.



Всего в этом году в регионе возводятся 17 модульных зданий для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий, а также новые подразделения больниц в Красноярском, Сергиевском и Похвистневском районах. В 42 подразделениях медицинских организаций выполняется капитальный ремонт.

Фото: минздрав СО