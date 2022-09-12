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В СамГМУ в рамках всероссийского медицинского форума «Жигулевская долина-2022» провели онлайн-трансляцию операции на челюсти

12 сентября 2022 09:59
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В СамГМУ в рамках всероссийского медицинского форума «Жигулевская долина-2022» провели онлайн-трансляцию операции на челюсти

В пятницу, 9 сентября, в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России завершился всероссийский медицинский форум «Жигулевская долина». В рамках форума в течение двух дней проходила вторая международная научно-практическая конференция «ЗD-технологии в медицине». 

В Самарской области развитию науки, поддержке ученых особое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона в области создан научно-образовательный центр мирового уровня, объединивший несколько регионов страны. В НОЦ «Инженерия будущего» вошел и Самарский медуниверситет, который работает над проектами для практического здравоохранения.

На конференции работало пять тематических секций, где обсуждали применение 3D-технологий в медицине: хирургической навигации, медицинской визуализации, 3D-анатомии. В конференции приняли участие министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ведущие российские специалисты и иностранные спикеры из шести стран. 

Конференцию посетили представители 36 регионов России, к онлайн-трансляции подключились участники из Франции, Египта, Индии, Малайзии, Вьетнама, Турции и стран СНГ. 

«Университет выбрал для себя стратегическое направление — формирование новой отрасли экономики страны «Информационные технологии в здравоохранении». Это касается не только создания новых продуктов для системы здравоохранения и конкретного пациента, но и изменения образовательных программ, формирования новых специальностей. И одно из ключевых направлений — 3D-анатомия. СамГМУ является инициатором создания этого нового научного направления. Чтобы закрепить и масштабировать роли университета и школ, которые этим занимаются, в прошлом году мы впервые провели первую научно-практическую конференцию «3D-технологии в клинической анатомии». Опыт был успешный, участники высоко оценили мероприятие. И в этом году организована уже не одна секция, а пять. Научная повестка очень сильная, состав участников серьезный. Можно констатировать, что конференция удалась», - отметил  ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов.

«Сегодня 3D-анатомия является одним из столпов, на которых стоит хирургическая специальность. Сочетание клинического мышления и новейших достижений цифровизации медицины во многих случаях обеспечивает успех оперативного вмешательства. 3D-планирование позволяет проводить операции, которые еще несколько лет назад не применялись в практическом здравоохранении. От имени министерства здравоохранения Самарской области и себя лично благодарю ректора СамГМУ Александра Владимировича Колсанова и его команду за ускорение, которое вы придаете развитию медицины региона и Российской Федерации в целом», - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Помимо обсуждения вопросов применения ЗD-технологии в медицине, для участников форума на второй день организовали онлайн-трансляцию из операционной. Операцию пациентке с врожденной аномалией нижней челюсти провел заведующий кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, профессор, член-корреспондент РАН, д.м.н. Иван Байриков. Хирургическое вмешательство проводили с применением аппаратно-программного комплекса «Автоплан», разработанного в СамГМУ. Он предназначен для предоперационного планирования и интраоперационной хирургической навигации. 

Ильмира Хамитова специально приехала в Самару из Набережных Челнов.

«Я думала, что у меня просто неправильный прикус и хотела исправить его брекетами, — говорит Ильмира Хамитова. —  Но когда обратилась у себя в городе к ортодонту, врач сказал, что случай сложный и исправить его можно только с помощью хирургии. Мне поставили брекеты и начали готовить к операции. Так как у нас в городе не было специалистов, которые могли меня прооперировать, посоветовали обратиться к Ивану Михайловичу Байрикову».

В Клиниках СамГМУ в месяц оперируют по 3-4 пациента с подобной патологией, поэтому технологии уже успешно отработаны.

«Мы являемся федеральным центром, к нам едут пациенты за получением высококвалифицированной медицинской помощи, государство выделяет на это квоты, — говорит Иван Байриков. — У нашей пациентки чрезмерное развитие нижней челюсти. В норме верхние зубы во фронтальном отделе должны перекрывать нижние на одну треть. У нее же нижняя челюсть выдвинута практически на 1 сантиметр вперед. На операции мы используем наше собственное оборудование, которое дает возможность оперировать таких пациентов на очень высоком анатомическом и функциональном уровне». 

Как пояснил Иван Байриков, во время хирургического вмешательства челюсть со стороны полости рта рассекается на несколько фрагментов, зубной ряд сдвигается вместе с челюстью в правильное положение, а затем фиксируется. 

«Тонкость операции в том, чтобы костное рассечение было правильным и не повредились особые анатомические участники, — рассказал Иван Байриков —  Для этого в СамГМУ разработана уникальная для России навигационная система «Автоплан». Перед операцией по компьютерной томограмме пациента подготавливается линия распила таким образом, чтобы миновать особые анатомические образования. После этого информация передается в «Автоплан», и уже на операционном столе под контролем «Автоплана» делаются распилы. Это повышает не только точность проведения операции, но и функциональные и анатомические результаты». 

Также на конференции работала экспозиция, на которой представили инновационные разработки СамГМУ и партнеров. 

 

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