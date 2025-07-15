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В СамГМУ разработали комплекс цифровых помощников для выбора тактики ведения пациента с сахарным диабетом

15 июля 2025 11:55
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В СамГМУ разработали комплекс цифровых помощников для выбора тактики ведения пациента с сахарным диабетом

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали комплекс цифровых помощников, которые позволяют врачу выбрать наиболее оптимальную терапевтическую тактику ведения пациента с сахарным диабетом. Разработка велась кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ при поддержке Губернского гранта Самарской области и доступна врачам любого региона страны.

Сахарный диабет - сложное метаболическое заболевание, при котором происходит полиорганное и мультисистемное поражение организма. Диагностика и лечение таких пациентов требует от врача квалифицированной оценки множества клинических показателей, которые охватывают не только параметры углеводного обмена, но и сосудистые осложнения заболевания, поражающие почки, глаза, нервную и сердечно-сосудистую системы.

Для определения оптимальной тактики лечения специалисты СамГМУ разработали клинические калькуляторы https://tips.samsmu.ru/geriatrics.html для врачей, оказывающих медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом. В них охвачены ключевые позиции, которые определяют терапевтическую тактику: расчет персонализированных целевых значений гликемического, липидемического и гемодинамического контроля сахарного диабета с учетом возраста, имеющихся осложнений и риска гипогликемий, расчет кардиоваскулярного риска (вероятность инфаркта и инсульта в течение ближайших 10 лет) на основании общепризнанного алгоритма SCORE2, а также расчет риска быстрого прогрессирования хронической болезни почек на основании оригинальной методики, разработанной кафедрой эндокринологии и гериатрии.

«Во всем мире и в том числе в России, благодаря развитию медицины и увеличению продолжительности жизни, растет число людей пожилого возраста, - говорит заведующая кафедрой эндокринологии и гериатрии СамГМУ Светлана Булгакова. - Пациентов старших возрастных групп отличает полиморбидность, наличие гериатрических синдромов, что порой вызывает сложность для формирования лечебно-диагностической тактики у врачей общей практики, терапевтов и специалистов другого профиля. Чтобы облегчить работу врачам, сотрудники нашей кафедры создали клинические калькуляторы, направленные на оптимизацию и персонализацию диспансерного наблюдения, программ диагностики, терапии и реабилитации таких пациентов. Калькуляторы доступны специалистам из любой точки России и позволяют решать важнейшие задачи здравоохранения страны».

Все цифровые помощники и разработанные методики зарегистрированы в Роспатенте https://кафэндгер.рф/. Они прошли процедуру клинической апробации в различных медицинских организациях Самары, где доказали свою эффективность.

«Важнейшая особенность разработанной системы цифровых помощников в том, что ее применение в повседневной клинической практике не требует от врача дополнительных временных затрат во время амбулаторного приема, – рассказал ассистент кафедры эндокринологии и гериатрии СамГМУ, к.м.н. Николай Первышин. - Особый акцент в системе цифровых помощников сделан на персонализации тактики оказания медицинской помощи пожилым пациентам с сахарным диабетом второго типа. Это наиболее сложная и деликатная когорта в клинической практике врача-эндокринолога. Помимо распространенной для таких пациентов сопутствующей патологии - артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца, - при определении терапевтической тактики врачу приходится учитывать гериатрические синдромы, прежде всего, старческую астению и саркопению. В условиях ограниченного времени амбулаторного приема сложно провести комплексную оценку всех существенных факторов. В такой ситуации применение цифровых помощников повышает эффективность лечебных мероприятий».

На сайте https://tips.samsmu.ru/geriatrics.html представлены четыре калькулятора, ориентированных на персонализацию терапевтической тактики у гериатрических пациентов старше 60 лет: модуль определения индивидуальных целевых показателей терапевтического контроля сахарного диабета с учетом гериатрических синдромов, модуль расчета аппендикулярной скелетно-мышечной массы по данным биоимпедансометрии, модули оценки рисков SCORE2 и быстрого прогрессирования хронической болезни почек у пожилых пациентов. Применение разработанной системы позволяет оптимизировать регламент диспансерного наблюдения и траекторию медикаментозной терапии у пациентов преклонного возраста, повысить качество жизни и увеличить период активного долголетия.

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