В СамГМУ разрабатывают новые отечественные тест-системы для диагностики инфекций

82

В университете продолжает работать Научно-образовательный профессиональный центр генетических и лабораторных технологий. В состав центра, созданного в апреле 2023 года, вошли 14 лабораторий СамГМУ, объединенных единой концепцией развития.



Ключевая уникальность центра в том, что в нем объединены в единой структуре сразу три направления. В центре проводят научные исследования в области генетических и лабораторных технологий, создают образовательный контент, а также внедряют в практику комплексные решения для оценки состояния здоровья человека и окружающей среды.



С начала работы центра разработаны уже 13 рабочих программ ДПО, 6 из них — совместно с индустриальным партнером ООО «Гем». А с компанией «ТестГен» НОПЦ ГЛТ совместно разработали набор реагентов для выявления бактерии Helicobacter pylori методом ПЦР-РВ.



Сейчас центр активно ведет разработку новых наборов для диагностики наиболее значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний человека, а также проводит другие важные исследования, направленные на улучшение качества диагностики и лечения заболеваний, сообщает пресс-служба СамГГМУ.

Фото: скриншот видео