В Самарском областном клиническом кардиодиспансере открылся Региональный центр компетенций

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В понедельник, 17 мая, на базе ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова» открылся Региональный центр компетенций. Центр создан в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Принципы работы Центра продемонстрировали главным врачам крупных больниц Самары: на примере подключения с центральной районной больницей Сергиевского района показали, как осуществляются телемедицинские консультации, анализ кардиограммы пациента, оценка правильности диагностики и схемы его лечения.

Принципы действия системы оценил заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Он подчеркнул, что Центр должен обеспечивать быстрое принятие правильных врачебных решений. Задачу обеспечить системную и комплексную работу по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний и снижению смертности от этих болезней поставил Глава региона Дмитрий Азаров на совещании, посвященном итогам работы системы здравоохранения в 2020 году, которое состоялось весной этого года.

«Основной задачей такого Центра контроля сердечно-сосудистых рисков является обеспечение персонифицированного подхода к каждому пациенту и контроль качества лечения», – подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Он пояснил, что вся информация о лечении каждого пациента с сердечно-сосудистым заболеванием вне зависимости от того, обратился ли он в поликлинику, госпитализирован ли через «скорую помощь» в больницу, должна аккумулироваться в единой медицинской информационной системе. Участковые врачи по месту жительства этого пациента должны оперативно получать информацию его лечении, а когда человек выпишется – провести его осмотр и выдать льготные лекарства, которые предусмотрены системой обеспечения пациентов, перенесших операции, инфаркт миокарда или инсульт. «Тем самым мы получаем непрерывность и преемственность ведения больного», – пояснил министр.

«Региональный центр компетенций обеспечивает изменение подхода. В центре – пациент, который нуждается в нашей помощи. Центр дает возможность обеспечить высокое качество лечения каждому пациенту. Кроме того, на Центр будут возложены функции маршрутизации пациентов. Специалисты будут определять, куда лучше направить конкретного больного. Также Центр будет выявлять, где есть острые проблемы, например, нехватка лекарств в каком-либо медучреждении или сбой в работе скорой помощи. Эта информация в режиме онлайн будет поступать в Министерство здравоохранения Самарской области и будут направляться ресурсы для восполнения нехватки», – рассказал Армен Бенян.

«Центр готов обеспечивать консультации в круглосуточном режиме, если потребуется. По более легким пациентам – просто анализировать некоторые параметры. Сейчас сюда приходят до нескольких десятков электрокардиограмм ежедневно. Работу Центра будут обеспечивать не менее 6-8 лучших самарских кардиологов», – подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера, главный кардиолог области Дмитрий Дупляков.