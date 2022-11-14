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Чье имя уже на протяжении 55 лет с гордостью носит Самарский медицинский колледж.
В Самарском медколледже прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Нины Ляпиной
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В Самарском медколледже прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Нины Ляпиной

14 ноября 2022 22:18
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Чье имя уже на протяжении 55 лет с гордостью носит Самарский медицинский колледж.

Сегодня в Самарском медицинском колледже им. Н.Ляпиной прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения Нины Ляпиной, выпускницы колледжа 1940 года, героически погибшей в годы Великой Отечественной войны, чье имя уже на протяжении 55 лет с гордостью носит Самарский медицинский колледж.

В мероприятии приняли участие заместитель министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Денис Бутолин, родственница Нины Дмитриевны – Юлия Ляпина, директор колледжа Надежда Ярочкина, сотрудники и студенты.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, увековечивающей память Н.Д. Ляпиной.

Для гостей мероприятия была подготовлена литературно-музыкальная композиция, рассказывающая о жизненном пути и подвиге Нины Ляпиной, судьба которой была очень коротка, но стала примером доблестного служения людям, самоотверженной любви к своей Родине для многих поколений студентов колледжа и в целом для молодежи.

Своими сокровенными воспоминаниями о рассказах мамы Нины Любови Васильевны поделилась Юлия Ляпина.

«Сегодня в нашем колледже состоялось значимое мероприятие, посвящённое Нине Дмитриевне Ляпиной. Жизнь Нины Дмитриевны - пример верности профессии и гражданскому долгу, воплотившихся в подвиге молодой девушки, не раздумывая отдавшей жизнь ради Победы», - отметила Надежда Викторовна.

После мероприятия была проведена экскурсия по музею колледжа, в котором, наряду с другими, представлена экспозиция о Нине Ляпиной.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Чье имя уже на протяжении 55 лет с гордостью носит Самарский медицинский колледж.
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