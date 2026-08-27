Сотрудники ГАИ Шенталинского района и Гостехнадзора провели мероприятие по контролю за эксплуатацией самоходной техники и квадроциклов

Сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района и Гостехнадзора провели совместное мероприятие по контролю за эксплуатацией самоходной техники и квадроциклов.

В ходе мероприятия проверялись наличие у водителей соответствующих удостоверений, регистрационных документов, государственных регистрационных знаков, действующего технического осмотра и полиса ОСАГО.

По результатам мероприятия нарушений требований законодательства не выявлено.

Совместные мероприятия направлены на предупреждение нарушений при эксплуатации самоходной техники, повышение безопасности ее использования и профилактику дорожно-транспортных происшествий.

Фото: минсельхозпрод Самарской области