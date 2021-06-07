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В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошла вакцинация от коронавируса

7 июня 2021 17:59
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Педагоги, сотрудники и студенты сделали прививки. 

В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошло мероприятие, посвященное вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец провел в колледже лекцию о важности вакцинации, а после педагоги, сотрудники и студенты сделали прививки. 

«Здоровье каждого из нас и здоровье наших близких – это самое важное, - подчеркнула директор колледжа Татьяна Санникова. - Поэтому мы много и плотно работаем с областным центром медицинской профилактики, который постоянно рассказывает нам о мерах профилактики заболеваний. Самая важная тема сегодня - это новая коронавирусная инфекция. Директор центра Александр Владимирович провел лекцию, где доступно рассказал всем о мифах и правде о новой коронавирусной инфекции. Также мы сотрудничаем с Самарской городской поликлиникой №3 Самарского района, сотрудники которой организовали выездной прием врача и вакцинацию в нашем колледже. Мы заранее готовимся к новому учебному году, чтобы встретить 1 сентября без потерь».

Сотрудница колледжа Марина Енькова убеждена, что только всеобщая вакцинация поможет победить COVID-19: «Я считаю, что сейчас важно победить инфекцию, поэтому пришла сделать прививку. Важно не быть источником инфекции для окружающих. Вот мы, сотрудники колледжа, готовимся к очередной приемной кампании в колледж, поэтому должны быть безопасны для окружающих». 

Теги: вакцинация колледж

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