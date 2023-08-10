В Самарской области впервые провели трансплантацию почки ребенку

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Операцию выполнили в Клиниках СамГМУ. Донором 16-летнего пациента стала его мать, пишет Обоз.инфо.

Ранее родственные трансплантации несовершеннолетним пациентам в Самарской области не проводились. Родители, нуждающихся в донорских органах самарских детей, были вынуждены обращаться в зарубежные клиники, в федеральные медицинские центры, работающие в Москве и в других крупных регионах России.

У пациента самарских хирургов при рождении обнаружили аномалию развития почек. С 11 лет у ребенка диагностирован хроническим пиелонефрит. Со временем заболевание привело к потере работоспособности почек.

В январе 2023 года заболевание подростка перешло в терминальная стадию почечной недостаточности. Спасти пациента могла только трансплантация. Оба родителя были готовы отдать свои почки для пересадки, они обратились в Самарский центр трансплантация органов и тканей на базе Клиник СамГМУ.

После обследования донором была выбрана мать пациента.

По словам заведующего отделением пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Евгения Канаева, сложность первого опыта проведения операции у подростка была в том, что анатомия ребенка и взрослого человека отличается.

«Необходимо учитывать вес, рост ребенка, размер донорского органа. Подготовка анатомического ложа, где будет располагаться трансплантат, маленький размер и диаметр сосудов, тонкий шовный материал — все это требует определенных навыков и ювелирной точности. Необходимо учесть и то, что детский организм будет расти. Также нужен индивидуальный расчет дозировок лекарственных препаратов, в том числе для иммуносупрессии», — рассказывает Евгений Канаев.

Самарские медики обратились за помощью к московским коллегам Ильдару Курбангулову и Станиславу Садовникову из Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова Минздрава России.

Операция у донора длилась три часа, у реципиента — около пяти часов. Оба вмешательства прошли успешно. Мать и сын выписаны из клиник и находятся дома.

При условии наблюдения врачей и приема лекарственных препаратов, подросток сможет вести обычный образ жизни. Осенью он продолжит обучение в школе, уже начал подготовку к ЕГЭ, после окончания 11 класса, планирует поступить в один из ведущих вузов.

Специалисты Клиник СамГМУ планируют выполнять подобные операции на постоянной основе. «Мы обучили хирурга-трансплантолога по специальности «детская хирургия», получили лицензию на проведение подобных операций детям. Теперь мы можем оказывать такой вид помощи, а нашим пациентам не придется ехать на операцию в другие города», — сообщил глава Самарского центра трансплантации органов и тканей Алексей Миронов.