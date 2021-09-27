В Самарской области возник дефицит с 1 отрицательной группой крови

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Самарской области наблюдается дефицит донорской крови первой группы с отрицательным резус-фактором.

Кровь в области переливают онкобольным детям, пострадавшим в ДТП, людям с травvами и ожогами, а также женщинам с послеродовыми осложнениями.

Жители Самары, желающие стать донором, могут сделать это на Ново-Садовой 156, приём крови ведётся с 8:00 до 13:00 по будням. Тольяттинцы могут поделиться жизненно важной жидкостью на Московском проспекте 19, тут сдать кровь можно с 7:30 до 12:30, пишет Самара-КП.