в Самарской области сезонной аллергией чаще страдают мужчины

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Медицинская компания «Инвитро» провела масштабное исследование обезличенных результатов анализов пациентов на наличие аллергии. По итогам исследования выяснилось, что в 2021 году в 1,8 раза выросло количество пациентов, которые сдавали анализы на сезонную аллергию, по сравнению с 2020 годом. Среди женщин наличие аллергии выявлено у 38%, среди мужчин – у 52%. География исследования – все регионы РФ, все города, в которых представлены медицинские офисы сети.

Вот как распределились результаты исследований за 2021 год среди тех, кто сдавал анализы в Самарской области: среди мужчин наличие сезонной аллергии подтвердилось у 61, 5 %, среди женщин – у 36%. В среднем - 52%.

Для статистики использовались две панели исследований: «Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) – ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE, ImmunoCAP» и «Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб, IgE».

О том, с чем связано развитие аллергии на пыльцу растений, кто в группе риска, почему люди стали чаще сдавать анализы на сезонную аллергию и по какой причине среди мужчин процент положительных результатов выше, чем среди женщин, рассказала Людмила Маховая, врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро».

В 2020 году меньше сдавали, могут ли здесь быть какие-то причины, кроме пандемии?

В течение всего 2020 года ограничивалась плановая медицинская помощь, к которой относится и аллергологическое обследование по выявлению сезонной сенсибилизации. Кроме того, из-за объявления пандемии диагностика сезонной аллергии не входила в первостепенные задачи врачей и пациентов.

Естественно, что спрос на аллергологическое обследование вырос в 2021 году, причем в группе мужчин и женщин в возрасте 18-45 лет, которая включает в себя активное работающее население. Такой рост спроса прямо пропорционален росту числа плановых обследований в 2021 году.

От года к году наблюдается рост % положительных результатов на аллергены деревьев / пыльцы деревьев в возрастных группах до 45 лет – с чем это связано?

Согласно статистике «Инвитро» от года к году наблюдается рост числа положительных результатов определения специфических IgЕ к аллергенам пыльцы деревьев, это объясняется многими факторами, одна из причин - постоянно растущая урбанизация населения, а в городах, как известно, растительный мир не отличается разнообразием, поэтому иммунная система горожан не успевает натренироваться и воспринимает пыльцу растений как патологический агент.

Можно ли сказать, что современные люди больше подвержены воздействию различных аллергенов?

Аллергические заболевания были всегда, хотя IgЕ-опосредованная аллергия – это филогенетически новая форма эволюции иммунной системы. Ее изучение способствует появлению новых направлений в медицине, которые помогут контролировать и предупреждать развитие нежелательных аллергических реакций. Современные люди гораздо чаще страдают от аллергических заболеваний, но и возможности лабораторной диагностики постоянно расширяются, а также растет терапевтический потенциал в плане этиологического и патогенетического лечения данной патологии.

В чем причина развития аллергии на пыльцу растений? Кто в группе риска?

Поллиноз, или так называемая сенная лихорадка, возникает в результате повышенной чувствительности к пыльце различных растений. Во время весеннего периода наибольшей аллергенной активностью обладает пыльца берёзы, ольхи, орешника, дуба, ясеня. Распространённое заблуждение: примерно в это же время цветет и тополь, но его пыльца не столь аллергенна, как это принято считать. Тополиный пух в большей степени является механическим раздражителем, транспортируя на себе пыльцевые зёрна цветущих в большом количестве в этот период трав. Чемпионом же среди активных аллергических раздражителей является мелкая пыльца берёзы, которая способна распространяться ветром в большом радиусе от деревьев.

В группе риска развития поллинозов по данным ВОЗ находится огромный пласт населения, независимо от пола, с 3-4 лет и до старческого периода.

Почему среди детей, которые сдают анализы на аллергию, на 64% больше мальчиков?

В группе детей, которые сдают анализы на аллергию, заметно больше мальчиков, это ещё раз подтверждает, что аллергическими заболеваниями мальчики подвержены чаще девочек. Однако, опираясь на собственную клиническую практику, могу отметить, что с возрастом эта тенденция изменяется: женщины чаще мужчин начинают страдать от проявлений аллергии.

Какие типичные и нетипичные симптомы могут быть у аллергии на растения и их пыльцу? Как понять, что пора обратиться к врачу?

Знания об аллергических заболеваниях постоянно расширяются, трансформируются и ранее нетипичные симптомы, в том числе – мигренеподобные головные боли, дизурические явления, рвота, желудочно-кишечное расстройство – для аллергологов также стали возможной причиной для углубленного аллергологического обследования.

Может ли аллергия со временем пройти или наоборот прогрессировать? От чего это зависит?

Имеются данные, о ремиссии аллергических заболеваний в подростковом возрасте, но, как показывает практический опыт, отсутствие клинических симптомов заболевания не говорит о полном выздоровлении и при отсутствии контроля болезнь может обостриться вновь.