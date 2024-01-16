В Самарской области количество выданных IT-кредитов в 2023 году увеличилось в 9 раз

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В Самарской области IТ-специалисты могут улучшить жилищные условия на более выгодных условиях по сравнению с другими регионами.



В рамках льготной программы кредитная ставка по федеральной «IТ-ипотеке» была снижена до 2% годовых. Аналогичная ставка применяется, помимо Самарской области, еще в пяти субъектах России: Ростовской, Белгородской, Калужской, Липецкой областях и Республике Чувашия.



Для самарских айтишников максимальный размер ипотечного кредита составляет 8 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса – 20%. Оператором программы выступает ДОМ.РФ.



О существующих региональных и федеральных мерах поддержки IТ-отрасли можно узнать на сайте департамента информационных технологий и связи - https://vk.cc/ctWRn0.

Фото: департамент информтехнологий Самарской области