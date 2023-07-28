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В Самаре провели итоговую стратегическую сессию «Ключевые направления развития здравоохранения Самарской области»

28 июля 2023 21:31
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Формат проведения сессии предусматривал работу экспертов в командах, презентацию тематических проектов и обсуждение их в режиме открытого диалога.

Министерство здравоохранения Самарской области совместно с Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения, руководителями медучреждений и организациями-партнерами провели итоговую стратегическую сессию «Ключевые направления развития здравоохранения Самарской области».

Программа мероприятия включала тематические блоки, посвященные повышению уровня удовлетворенности пациентов медицинской помощью, цифровой трансформации отрасли здравоохранения, развитию кадрового потенциала и реализации резервов роста ожидаемой продолжительности жизни.

Формат проведения сессии предусматривал работу экспертов в командах, презентацию тематических проектов и обсуждение их в режиме открытого диалога.

«В начале года эксперты из федерального центра, проанализировав организационные процессы в здравоохранении региона, дали рекомендации по направлениям, которые требуют проектных решений. Так, рабочие группы из руководителей медучреждений и кураторов из представителей ведомства разработали 12 прикладных проектов. Они содержат не только пути решения вопросов в организации работы медицинских служб и совершенствования процессов в нашей отрасли, но и реальные инструменты, механизмы и продукты, которые можно тиражировать на профильные лечебные учреждения», - рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.

Главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Владимир Горячев представил проект по совершенствованию маршрутизации и диспансерного наблюдения пациентов с болезнями системы кровообращения с использованием телемедицинских технологий.

«Целью проекта является разработка региональной системы телемедицинского мониторинга за пациентами фельдшерско-акушерских пунктов с последующим принятием решения по их маршрутизации. Мы с коллегами разработали методологию телемедицинского мониторинга с применением телемедицинских технологий для профилактики хронических неинфекционных заболеваний и выявления острых состояний у пациентов. Дистанционная связь пациента с лечащим врачом позволит сократить время постановки диагноза пациентам с острыми состояниями, начала оказания специализированной медицинской помощи, обеспечить эффективное диспансерное наблюдение. Прорабатываем реализацию такого пилотного проекта на примере южных районов области», - отметил главврач.

Команда главных врачей, возглавляемая руководителем поликлиники № 4 Тольятти Александром Кулагиным, разработала проект по организации в амбулаторных учреждениях локальных колл-центров, работа которых направлена на повышение доступности и удовлетворённости населения медицинской помощью.

«Локальный колл-центр поликлиники во многом упорядочивает и определяет работу каждого медучреждения. У нас в области есть единый региональный контакт-центр, который в настоящее время осуществляет координирующую и контролирующую функции. В рамках нашего проекта мы предложили создание локальных колл-центров на базе поликлиник. Специалисты таких подразделений помогут отрегулировать маршрутизацию пациентов. В задачи колл-центров будет входить не только прием звонков от жителей и запись на прием к врачам, но и проактивный обзвон пациентов. Помимо создания центров в учреждениях, где их еще нет, важно внедрить в работу новые организационные подходы. Ключевым моментом для успеха реализации проекта является расширение функций средних медицинских работников и увеличение штата немедицинских сотрудников для решения технических и нецелевых информационных задач. В ближайшее время мы с министерством здравоохранения доработаем пилотную версию временных методических рекомендаций по организации работы локальных колл-центров и передадим их для реализации в поликлиники региона», - рассказал Александр Кулагин.

Проект «Разработка и реализация мероприятий для достижения целевых значений показателей цифровой зрелости отрасли здравоохранения Самарской области» создан на платформе SBER SRM. В состав рабочей группы входили специалисты партнера мероприятия - Сбера, при активной включенности которых формировались методические рекомендации, разрабатывались программные решения и проводилось пилотное тестирование проекта.

 «Поддержка сферы здравоохранения и тесное сотрудничество с медицинскими учреждениями региона – одно из направлений деятельности Сбербанка. Мы рады помогать, делиться накопленной экспертизой и опытом для решения задач сферы здравоохранения, повышая доступность и эффективность медицинских услуг, делая жизнь самарцев комфортнее», - отметила заместитель Управляющего Самарским отделением Лилия Читнёва.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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