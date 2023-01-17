В Самаре ушел из жизни Заслуженный врач РСФСР Владимир Шевский

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Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 82-м году ушел из жизни Владимир Илельевич Шевский.

Коллектив министерства здравоохранения, медицинское сообщество региона выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Илельевича в связи с тяжелой утратой.

Свой трудовой путь в 1965 году Владимир Илельевич — выпускник Куйбышевского медицинского института — начал в городской больнице №1 имени Пирогова, работая акушером – гинекологом.

С 1975 года Владимир Илельевич работал заместителем начальника Главного управления здравоохранения, а после — более 25 лет возглавлял экономическую службу областного отдела здравоохранения.

Он был одним из авторов Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в РФ», ряда других федеральных законов, Программы государственных гарантий медицинской помощи населению, участвовал в разработке и реализации нового хозяйственного механизма в здравоохранении.

Богатый экономический опыт, нестандартное мышление помогли ему стать автором оригинальной методики расчёта тарифов на медицинские услуги.

При непосредственном участии Владимира Шевского была создана Концепция развития здравоохранения России.

Он удостоин звания «Заслуженный врач РСФСР», награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР».

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