В Самаре ушел из жизни профессор Владимир Мельников

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На 76 году жизни скончался доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕ, врач акушер-гинеколог высшей категории Владимир Александрович Мельников (20.04.1947-22.03.2023), сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.

С 2001 по 2014 год Владимир Александрович занимал должность заведующего кафедры акушерства и гинекологии №1 Самарского государственного медицинского университета. С 2015 по 2020 год — должность профессора кафедры акушерства и гинекологии №1. За время своей деятельности Владимир Александрович опубликовал более 200 научных трудов, 4 учебных издания, получил 6 патентов на изобретение. Под руководством профессора защищено 15 кандидатских и 1 докторская диссертация. Основные направления научной деятельности Владимира Мельникова были связаны с разработкой тактики ведения беременных с гестозами, изучением влияния дефицита железа у женщин с бесплодием на результативность экстракорпорального оплодотворения, репродуктивным здоровьем молодежи и здоровьем женщин позднего репродуктивного возраста.

Профессор Мельников создал собственную научную школу молодых ученых и внедрил в медицинскую практику ряд инновационных медицинских изделий.

На сегодняшний день изобретения профессора апробированы в десятках медицинских учреждений, представлены в сотнях аптек по всей России и помогают тысячам людей сохранять и поддерживать свое здоровье.

Прощание с Владимиром Александровичем Мельниковым пройдет в пятницу, 24 марта, с 11.00 до 12.00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, зал №3.

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