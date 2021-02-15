В Самаре младенцу через четыре прокола удалили часть легкого

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Хирурги больницы имени В. Д. Середавина провели уникальную операцию.

У младенца обнаружили врожденные кистозные изменения в средней доли легкого. Это полости, заполненные воздухом или жидкостью. Нередко наличие кисты выражается в одышке, кашле, болях в груди, есть и более серьезные симптомы - к примеру, кровотечение.



Самарские хирурги провели операцию эндоскопическим способом. Пораженную кистой долю они убрали через четыре прокола. Все прошло успешно. Как отмечают специалисты больницы Середавина, подобные операции возможны довольно редко.



Сейчас ребенок чувствует себя хорошо. Он уже идет на поправку и готовится к выписке домой, пишет Сова.инфо.

Фото: СОКБ имени В.Д. Середавина