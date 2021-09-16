В регионе подтверждено 477 новых случаев коронавирусной инфекции

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16 сентября в регионе подтверждено 477 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 196 в г. Самара

- 87 в г. Тольятти

- 23 в г.Новокуйбышевск

- 16 в г. Кинель

- 12 в Волжском районе

- 12 в г. Сызрань

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в г. Отрадный

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 8 в Сергиевском районе

- 6 в Богатовском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Кинельском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Елховском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шигонском районе

465 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 97592 случая коронавируса.



Скончались 3592 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 92 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

мужчины 52, 62, 71 год, женщины 60, 79, 79, 81, 84, 85, 92 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчина 52 года, женщины 62, 74, 84 года;

женщина 50 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчины 66, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 63 года, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 72 года, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 70 лет, страдавший онкологическим заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 112,49,

по стране - 134,13.

Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,71.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10843, нарастающим итогом 3482054.

Фото: оперштаб СО