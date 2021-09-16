В регионе подтверждено 477 новых случаев коронавирусной инфекции

16 сентября в регионе подтверждено 477 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 196 в г. Самара
- 87 в г. Тольятти
- 23 в г.Новокуйбышевск
- 16 в г. Кинель
- 12 в Волжском районе
- 12 в г. Сызрань
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в г. Отрадный
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 8 в Сергиевском районе
- 6 в Богатовском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Кинельском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шигонском районе
465 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 97592 случая коронавируса.
Скончались 3592 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 92 года, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
мужчины 52, 62, 71 год, женщины 60, 79, 79, 81, 84, 85, 92 года, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчина 52 года, женщины 62, 74, 84 года;
женщина 50 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчины 66, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 63 года, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 72 года, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 70 лет, страдавший онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 112,49,
по стране - 134,13.
Коэффициент летальности в области - 3,68, в стране - 2,71.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10843, нарастающим итогом 3482054.
Фото: оперштаб СО