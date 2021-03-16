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16 марта в регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 48 в г. Самара

- 45 в г. Тольятти

- 18 в Большеглушицком районе

- 16 в г. Сызрань

- 13 в Волжском районе

- 13 в Большечерниговском районе

- 12 в Нефтегорском районе

- 11 в Кинельском районе

- 11 в Ставропольском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Кинель

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Клявлинском районе



190 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52664 случая коронавируса.



Скончались 997 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,22, по стране - 63,65.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,11.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8148, нарастающим итогом 2043452, передает пресс-служба оперштаба СО.

Фото: пресс-служба оперштаба СО