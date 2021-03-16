16 марта в регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 48 в г. Самара
- 45 в г. Тольятти
- 18 в Большеглушицком районе
- 16 в г. Сызрань
- 13 в Волжском районе
- 13 в Большечерниговском районе
- 12 в Нефтегорском районе
- 11 в Кинельском районе
- 11 в Ставропольском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Кинель
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Клявлинском районе
190 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 37 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 52664 случая коронавируса.
Скончались 997 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 31,22, по стране - 63,65.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,11.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8148, нарастающим итогом 2043452, передает пресс-служба оперштаба СО.
Фото: пресс-служба оперштаба СО
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