В региональный сосудистый центр поступил аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей

105

В региональный сосудистый центр на базе Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование для реабилитации пациентов после острого нарушения мозгового кровообращения - аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей.



Современный подход к лечению и реабилитации пациентов с инсультами заключается в том, чтобы как можно раньше провести лекарственную терапию – восстановить кровоток в закрытом сосуде - и начать реабилитационные мероприятия.



«Особое внимание в отделении уделяется ранней реабилитации пациентов. У нас организован кабинет, оснащенный реабилитационным оборудованием, - рассказала врач лечебной физкультуры центра Зоя Абрамова. – Недавно к нам поступил аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей. Это специальный тренажер, который, образно говоря, может поставить на ноги пациента, не имеющего возможности самостоятельно принять вертикальное положение или ходить».



Тренажер оснащен подвесной автоматизированной системой и позволяет пациентам с нарушениями движений нижних конечностей активно использовать свои мышцы во время терапии. Аппарат имитирует движения при ходьбе, тем самым посылая сигнал в мозг, что способствует восстановлению навыков ходьбы. Чрескожное воздействие снимает спазмы мышц, боль, способствует увеличению объема движений и улучшению кровообращения, что предотвращает образование тромбов.



«В арсенале наших средств для восстановления больных после инсультов благодаря нацпроекту появились не только тренажер для терапии нижних конечностей, но и аппарат с программой виртуальной реальности «Девирта делфи», - отметила Зоя Валерьевна. – Основная функция программы - занятия в форме игры. Пациент активно участвует в движении, видя на экране свой образ. Заниматься физкультурой можно самостоятельно. При этом двигательная активность способствует восстановлению когнитивных связей. Такие методики развития мы применяем на втором и третьем этапах реабилитации наших пациентов».





Фото: минздрав СО