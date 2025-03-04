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В поселке Рощинский начал работать пост скорой помощи

4 марта 2025 16:43
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Теперь около 10 тысяч жителям поселка и ближайших территорий оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь отдельная бригада службы скорой. Это решение принято в ходе встречи с местными жителями.

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева в поселке Рощинский Самарской области открылся пост скорой помощи, который находится на территории 426 военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. В помещении проведён ремонт, поставлена мебель, а также организовано место для отдыха и приема пищи сотрудников.

Теперь около 10 тысяч жителям поселка и ближайших территорий оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь отдельная бригада службы скорой. Это решение принято в ходе встречи с местными жителями.

«За время работы специалисты осуществили вызовы в Рощинский, а также в соседние поселки - Черновский, Придорожный и Культура. В первый день работы специалисты  оказали медицинскую помощь 75-летней женщине с хроническим заболеванием, а также детям с высокой температурой и симптомами ОРВИ», - поделился первыми результатами работы и.о. директора Самарской городской станции скорой медицинской помощи Евгений Гордон.

В ближайшее время в посёлке Рощинский планируется совершенствование организации медицинской помощи, включая открытие врачебной амбулатории. Это станет важным шагом в обеспечении доступности качества медицинских услуг для жителей поселка и ближайших территорий.

 

Фото:  минздрав СО

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