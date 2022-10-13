В Подмосковье врачи спасли пациентку с гнойным процессом, который развился из-за невылеченного зуба

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Врачи в Московской области оказали помощь пациентке с медиастинитом, который развился из-за невылеченного зуба. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 12 октября, пишут "Известия".

В ведомстве рассказали, что женщина с сильным отеком на шее, высокой температурой и жалобами на затрудненное глотание поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии Люберецкой областной больницы. Медики провели диагностику, которая показала у пациентки медиастинит — интенсивный гнойный процесс, который распространяется на мягкие ткани шеи и грудную клетку. Сама женщина не понимала, что с ней происходит.

Позднее специалисты выяснили, что причиной стал гнилой зуб, который она боялась идти лечить и пыталась делать это сама.

«Медиастинит опасен тем, что даже при своевременном обращении за медицинской помощью может привести к летальному исходу — в процессе операции нужно вскрывать не только область шеи, но и грудную клетку», — подчеркнули в минздраве.

Для проведения операции вызвали торакального хирурга из Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Врачи извлекли из тела женщины большое количество гноя, обработали рану и установили дренажи для оттока содержимого из раны. Позднее их удалили, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Пациентка провела в реанимации несколько дней после операции, сейчас она переведена в общую палату, отмечает телеканал «360». Глотательная функция уже восстановилась, она может принимать пищу. Говорить женщина сможет через несколько недель, когда восстановится трахея.

Фото: минздрав Московской области/"Известия"