В новый ФАП села Домашкины Вершины устроилась участница программы «Земский фельдшер»

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в селе Домашкины Вершины работает новый фельдшерско-акушерский пункт. Медсестра Наталья Семёнова - участница программы «Земский фельдшер» - недавно пополнила коллектив Волжской больницы и будет оказывать помощь порядка 100 жителям села в новом здании.



«Белые халаты всегда меня завораживали, быть медработником мечтала с детства, – рассказала Наталья Семёнова, – Когда ездила волонтером на Донбасс, появилось желание работать медсестрой. Устроилась санитаркой в самарскую больницу, подала документы в медколледж имени Нины Ляпиной. После окончания колледжа решила трудоустроиться в Волжскую больницу по кадровой программе, получила единовременную выплату».



Новый ФАП оснащен всем необходимым для оказания медпомощи и проведения диспансеризации – современным оборудованием и мебелью.



«Я очень рада, что работаю в таком светлом и уютном здании. Знаю, что нужна жителям, а коллеги всегда меня поддержат, окажут помощь», – отметила медсестра.



Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» ежегодно помогают привлекать в медучреждения Самарской области десятки специалистов — врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году благодаря нацпроекту и региональной поддержке будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

Фото: минздрав СО