В Новокуйбышевске готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт

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2000 жителей Липягов уже в этом году будут получать помощь в современном модульном здании фельдшерско-акушерского пункта Новокуйбышевской больницы.



По инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области. В августе текущего года в Липягах началось строительство.



Здание возвели в короткие сроки. В настоящее время идёт завершение работ по водоснабжению, подключению электросетей, проведению интернета и благоустройству прилегающей территории. После их завершения и поставки необходимого оборудования, мебели и прохождения процедуры лицензирования ФАП встретит первых пациентов.



«Помощь жителям будут оказывать - фельдшер, акушерка и медицинская сестра. Ежедневно пациенты в современных условиях смогут проходить профилактические мероприятия, диспансеризацию, вакцинацию и получать неотложную медицинскую помощь. Также планируется оснащение ФАПа аппаратом ЭКГ для регистрации электрокардиографии и проведение выездных приёмов мобильных врачебных бригад. Кроме того, у нового здания светлый фасад, предусмотрены пандус для маломобильных пациентов и тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта для слабовидящих граждан», - отметила главный врач больницы Светлана Шешунова.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений, капитальный ремонт будет проведен в 33 подразделениях медучреждений/

Фото: минздрав СО