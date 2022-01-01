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В новогоднюю ночь в областном Перинатальном центре на свет появилось 3 девочки и 4 мальчика

1 января 2022 20:52
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1 января первыми родились Егор и Ева. 

В новогоднюю ночь в областном Перинатальном центре родилось 7 детей. На свет появилось 3 девочки и 4 мальчика. 1 января первыми родились Егор и Ева. 

«Желаем им искреннего тепла родительских ладоней, света счастливых родительских глаз, радости настоящего семейного счастья», - отметила дежурный врач акушер-гинеколог Перинатального центра больницы им. В.Д.Середавина Елена Мелодина. 

Всего за год в Перинатальном центре прошло более 5000 родов. Среди них 167 двоен и одна королевская тройня. 

Перинатальный центр начал работать 5 лет назад. Здесь оказывают медпомощь беременным со всей области, в том числе в случае преждевременных родов, при тяжелом течении беременности. В команде более 470 сотрудников. Центр сотрудничает с Московским научно - исследовательским Институтом им.В.И.Кулакова. Специалисты проходят​ обучение на базе вуза и​ все инновации стараются внедрить в свою работу.

Оказание своевременной и качественной медицинской помощи, поддержка семей с детьми - важные составляющие стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

Сегодня в области для семей с детьми действуют различные меры социальной поддержки. Выплаты и пособия получают более 100 тыс. семей. В них воспитываются более 200 тыс. детей. В рамках реализации региональной составляющей нацпроекта «Демография» «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2021 году материальную поддержку получили более 50 тыс. семей, в которых родились или были усыновлены первый, третий или последующие дети. Кроме того, малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума (в 2022 году в Самарской области он составляет 11 538 рублей), предоставляется ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер выплаты дифференцированный: 50% величины прожиточного минимума на детей - 5 769 руб., 75% - 8 653,50 руб., 100% - 11 538 руб.

Размер выплаты на первого ребенка, а также выплата на третьего и последующих детей в 2022 году будет предоставляться тоже в размере новой величины прожиточного минимума. 

Также по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 2020 года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище». Комплект детских принадлежностей – хорошее подспорье для семейного бюджета, позволяет экономить на предметах первых месяцев жизни и развития ребенка. Такие подарки уже получили более 18 500 семей.

Еще одна значимая мера поддержки малоимущих семей - оказание социальной помощи на основании социального контракта, который стал эффективным инструментом по выводу семьи из трудной жизненной ситуации. 

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