В новогодние каникулы тысячи жителей региона прошли диспансеризацию

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Обследовались и коллективы ряда предприятий: осмотры проводились в Самаре, Отрадном, Безенчуке, Кинель-Черкассах, Хворостянке и Приволжье. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», реализуемому в России по решению Президента Владимира Путина, в регионе повышается доступность и качество оказания медпомощи.

С 2018 года в Самарской области построили:

115 ФАПов

12 офисов врачей общей практики

10 амбулаторий

Приобретено:

240 автомобилей скорой помощи

576 автомобилей неотложной помощи

Более 15 тысяч единиц оборудования