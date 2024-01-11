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В новогодние каникулы тысячи жителей региона прошли диспансеризацию

11 января 2024 10:08
151
В новогодние каникулы тысячи жителей региона прошли диспансеризацию

Обследовались и коллективы ряда предприятий: осмотры проводились в Самаре, Отрадном, Безенчуке, Кинель-Черкассах, Хворостянке и Приволжье. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», реализуемому в России по решению Президента Владимира Путина, в регионе повышается доступность и качество оказания медпомощи. 

С 2018 года в Самарской области построили:

115 ФАПов 
12 офисов врачей общей практики
10 амбулаторий 

Приобретено:

240 автомобилей скорой помощи
576 автомобилей неотложной помощи
Более 15 тысяч единиц оборудования

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