В новогодние каникулы тысячи жителей региона прошли диспансеризацию

Обследовались и коллективы ряда предприятий: осмотры проводились в Самаре, Отрадном, Безенчуке, Кинель-Черкассах, Хворостянке и Приволжье. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение», реализуемому в России по решению Президента Владимира Путина, в регионе повышается доступность и качество оказания медпомощи.
С 2018 года в Самарской области построили:
115 ФАПов
12 офисов врачей общей практики
10 амбулаторий
Приобретено:
240 автомобилей скорой помощи
576 автомобилей неотложной помощи
Более 15 тысяч единиц оборудования