В Нефтегорской больнице  на новом оборудовании обследовали уже почти три тысячи маленьких пациентов

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Новое оборудование в Нефтегорскую центральную районную больницу поступило в рамках национального проекта «Здравоохранение». Электрокардиограф, авторефрактометр, система для ультразвуковых исследований позволили обследовать уже почти 3000 пациентов детского отделения.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Новое оборудование, поступающее в медучреждения по нацпроекту, позволяет проводить обследования более точно и оперативно.

Так, на новом электрокардиографе уже обследовали почти 600 детей. 800 детей и подростков прошли в прошлом году осмотр врача – офтальмолога. Исследование рефракции (остроты зрения) с помощью авторефрактометра существенно облегчает работу офтальмолога и оптометриста, так как позволяет в короткий срок определить рефракцию с достаточной степенью точности.

Порядка 1400 детей обследовали с помощью нового аппарата УЗИ – провели исследование брюшной полости, почек, щитовидной железы и других органов.

«Мы очень довольны новым оборудованием, - рассказала врач ультразвуковой диагностики Валентина Артюкова. - Аппарат легок в обращении, изображение на экране более четкое, система работает без сбоев, что позволяет быстрее осмотреть ребят с хорошим качеством и точностью обследования».

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» 42 учреждения Самарской области, оказывающие медицинскую помощь детям, в 2019-2020 годах получили более 120 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: аппараты МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников