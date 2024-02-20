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В небольшом селе Нефтегорского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

20 февраля 2024 13:57
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В небольшом селе Нефтегорского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Жители села Верхнесъезжее посещают новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное здание возвели по национальному проекту «Здравоохранение».

Медицинскую помощь в подразделении Нефтегорской больницы получают порядка 300 местных жителей. Фельдшер проводит диспансеризацию и профилактические осмотры, а при необходимости может оказать и экстренную помощь.

«ФАП оснащен по современному стандарту. Поставлены электрокардиограф, глюкометр, дефибриллятор, наборы для оказания неотложной и экстренной помощи, — словом, все необходимое. Аппарат ЭКГ позволяет направлять результаты врачам-кардиологам для оценки. Недавно с его помощью были выявлены два случая фибрилляции предсердий, пациентов направили на консультацию к профильному специалисту», — рассказала заведующая пунктом Любовь Памурзина.

По средам прием пациентов в ФАПе ведет врач общей практики.

Кроме того, благодаря нацпроекту в больнице проведена реконструкция пристроя, где размещаются педиатрическое, стоматологическое отделения и женская консультация, отремонтирована взрослая поликлиника, возведено 8 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, поставлено современное оборудование и 14 единиц автотранспорта для оказания неотложной помощи, а также 3 мобильных передвижных комплекса

Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

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