В мобильных ФАПах Большеглушицкого района вакцинацию прошли более 100 жителей

134

20 апреля в мобильном фельдшерско-акушерском пункте была организована вакцинация жителей села Константиновка Большеглушицкого района. Напомним, с начала апреля три новых передвижных фельдшерско-акушерских пункта Большеглушицкой центральной районной больницы начали выезжать в села для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции, а также диспансеризации и медицинских осмотров.

Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Комплексная системная работа по укреплению материально-технической базы медучреждений и развитию здравоохранения в целом ведётся в регионе под руководством Губернатора Дмитрия Азарова, это часть стратегии лидерства Главы региона. В начале апреля Дмитрий Азаров передал ключи от 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения. Они распределены между Безенчукской, Большеглушицкой, Волжской, Кинельской, Кинель-Черкасской и Нефтегорской районными больницами и работают в отдалённых сёлах губернии, в том числе сейчас в них специалисты делают жителям прививки от COVID-19.

«Пациенты сначала проходят осмотр у врача, заполняют анкету о состоянии здоровья, если нет противопоказаний, делаем прививку и информируем всех, когда планируется введение второго компонента вакцины, - пояснила медсестра врача общей практики Марина Рыжкова. - Вакцина хранится в специальной морозильной камере, которая установлена в ФАПе, она заморожена, мы размораживаем ее по инструкции и вводим пациентам. Затем наблюдаем за состоянием жителей после прививки в течение 30 минут». Медработники также напоминают гражданам, что после прививки нужно также продолжать соблюдать простые меры профилактики - носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому позволяет проводить осмотр населения в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

«Всего за прошедшие две недели нами осмотрено 350 человек с профилактической целью, - отметила заместитель главного врача Большеглушицкой ЦРБ Ирина Поставная. - А вакцинацию с учетом сегодняшнего дня в мобильных ФАПах прошли более 100 жителей района. Всего же в районе прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 2040 человек. Люди стали более активно записываться на вакцинацию, сыграла роль информационно-просветительская работа, которую ведут и наши медицинские работники».