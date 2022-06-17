В Минздраве Самарской области изучили, как изменились цены на жизненно необходимые лекарства

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В Самарской области прекратился ажиотажный спрос на лекарства, который фиксировали весной. Вопрос стоимости и наличия медикаментов в аптеках обсудили на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике в губдуме.

— По информации мониторинга, проведенного Министерством здравоохранения Самарской области, с начала апреля фиксируется снижение цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), в среднем за апрель-май зафиксировано снижение на 14,6%. Ажиотажный спрос, который наблюдался в марте 2022 года, прекратился. В апреле-мае фиксировалось снижение объема продаж, — сообщили в областном парламенте.

В декабре прошлого года список жизненно необходимых лекарств расширили. Сейчас в перечне 808 наименований. Среди лекарств в том числе препараты для лечения рака молочной железы, рассеянного склероза, хронического гепатита B, туберкулеза легких, спинально-мышечной атрофии, внутрибольничных инфекций и ВИЧ-инфекции.

К слову, перебои с лекарствами возникли в Самарской области в начале марта 2022 года. Однако, как пояснили в Минздраве региона, ажиотажный спрос спровоцировали сами горожане. По словам чиновников, в ближайшее время в регион поступит около 1,8 миллиона упаковок медикаментов. При этом контракты заключают не на конкретные наименования, а по действующему веществу, пишет 63.ру.