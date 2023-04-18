В медучреждения Самарской области поступили более ста новых машин скорой и неотложки

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В Самарской области – новое большое поступление в автопарк медучреждений. Во вторник, 18 апреля, губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от машин скорой и неотложной помощи – всего 105 автомобилей – в больницы и поликлиники. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

«Мы продолжаем работу по обновлению автомобильного парка наших лечебных учреждений, – подчеркнул глава региона, отметив небывалые темы укрепления материально-технической базы системы здравоохранения. – За последние годы закуплено 14 тысяч единиц медицинского оборудования, 200 больниц и учреждений первичного звена капитально отремонтировано, построено большое количество новых зданий лечебных учреждений. То, что мы сделали в последние годы по обновлению автомобильного парка, в первую очередь, скорой и неотложной помощи, говорит о том, что за последние годы мы сильно укрепились. У нас есть возможности быстро реагировать на любые сложности, доезжать до пациента в пределах «золотого часа» и спасать жизни людей».

Сегодня на службу для оказания неотложной помощи поступили 80 машин Лада Гранта, 14 Лада Нива, также, как и 11 автомобилей скорой медицинской помощи. «Очень рады тому, что в наш Волжский район поступили новые современные автомобили со всем необходимым оборудованием внутри для оказания помощи жителям», – поделился впечатлением водитель «скорой» Денис Кутуков.

«Мой автомобиль изготовлен на базе полноприводной Лада Нива. Машина полностью укомплектована. Здесь есть кресла для фельдшеров, как в машинах скорой медицинской помощи, есть каталка. Таких машин на службе у нашей тольяттинской больницы еще не было», – отметил водитель автомобиля неотложной помощи Ирек Хусаинов.

«Мы сегодня получаем сразу два автомобиля Лада Гранта – для мобильных бригад и врачей, которые будут обслуживать пациентов дома, а также Лада Нива с носилками, возможностью перемещения нетранспортабельных пациентов на проведение процедур. Мы эти машины очень ждали. Спасибо Губернатору, Правительству региона, которые помогают нам с обновлением машин. Водители довольны, медицинский персонал – тоже. А главное – мы можем оказывать своевременную медицинскую помощь. За последние годы мы достигли многого», – поделилась главный врач Самарской городской больницы №5 Ольга Чуйкова.

Губернатор заверил медработников, что работа по обновлению автопарка в регионе продолжится. Всего за последние годы в лечебные учреждения передано 445 машин неотложной помощи и 225 автомобилей скорой медицинской помощи.

«За последние годы мы передали около 700 новых автомобилей, держим норматив. Сегодня у нас нет старой техники, которая бы использовалась сверх нормативов. В дальнейшем этот уровень, высокую планку, которую мы себе задали, мы обязательно будем поддерживать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Руководитель региона уверен, что переданные сегодня автомобили будут серьезным подспорьем в работе медиков – в их высоком служении людям. «Самое главное богатство самарской земли – это талантливые, ответственные, трудолюбивые люди. Система здравоохранения, конечно, это не техника и не автомобили, это – врачи, фельдшеры, водители, медицинские сестры, санитары и санитарочки. Вот это главное богатство нашей системы здравоохранения. Мы только помогаем в том, чтобы вы и свои таланты смогли воплотить в жизнь и помочь людям. Спасибо вам за это», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО