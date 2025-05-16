В мае, по итогам апреля, медработники Самарской области получат дополнительные соцвыплаты к зарплате

86

В мае, по итогам апреля, врачи, фельдшеры, медсёстры, младший медперсонал и водители скорой помощи в Самарской области получат дополнительные социальные выплаты к зарплате.



Об этом в ходе прямого эфира из Центра управления регионом рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.



Врачи будут получать дополнительно 20 000 рублей.



Фельдшеры и медсёстры – 10 000 рублей.



Младший медицинский персонал – 7 000 рублей.



Водители – 5 000 рублей.



Чтобы обеспечить эти выплаты из регионального бюджета выделено более 278 млн рублей дополнительно.



Фото: ЦУР СО