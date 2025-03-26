В Клиниках СамГМУ впервые в регионе установили индивидуальный эндопротез-спейсер с антибактериальным покрытием

65

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые в регионе в ходе ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава пациентке установили индивидуальный эндопротез-спейсер с антибактериальным покрытием. Специальное устройство — спейсер, — схоже с первичным эндопротезом и было изготовлено из костного цемента, в который добавлен антибиотик. Все это позволяет одновременно устранить инфекцию и восстановить утраченные функции сустава и ноги. Эндопротез спроектирован и изготовлен в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ.

В 2022 году в одном из лечебных учреждений пациентке выполнили операцию по замене тазобедренного сустава. Однако в послеоперационном периоде у женщины неоднократно происходили вывихи головки эндопротеза. Ей провели еще одну операцию, чтобы устранить вывих, но после этого у женщины развилась перипротезная инфекция — одно из самых тяжелых осложнений эндопротезирования суставов, которое поражает кость в области эндопротеза и прилегающие к его компонентам мягкие ткани. В течение следующих лет пациентке провели несколько оперативных вмешательств, но устранить перипротезную инфекцию так и не удалось. Во время последней операции ей удалили все компоненты эндопротеза. В связи с этим пациентка могла передвигаться только на костылях, у нее был выраженный дефицит костной ткани и мягких тканей, а также продолжающийся хронический инфекционный процесс.

“Я долго никуда не выходила, а мне очень хочется гулять, встречать и провожать внучку, съездить к своим друзьям в другие города, — говорит пациентка Раиса Семеновна. — Очень благодарна, что попала сюда и что меня окружают такие люди. У меня большие надежды на Дмитрия Сергеевича Кудашева, он — профессионал своего дела и я верю в его успех. Думаю, что они вместе с коллегами сделают все возможное и невозможное, вернут меня к нормальной жизни и я снова смогу ходить”.

Врачи Центра ревизионного эндопротезирования суставов конечностей Клиник СамГМУ совместно со специалистами НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ спроектировали и установили пациентке индивидуальный тазовый компонент с антибактериальным покрытием.

Установленный эндопротез-спейсер, с одной стороны, заместил обширный костный дефект, который был у пациентки. С другой стороны, он выполняет роль антибактериального спейсера за счет специально разработанного и нанесенного на его поверхность антибактериального покрытия. Это покрытие содержит так называемые «микроконтейнеры» с антибактериальным препаратом, который после имплантации будет дозированно выделяться в окружающие эндопротез ткани, уничтожая инфекцию.

Еще одна важная особенность разработанного эндопротеза — связанность. То есть, его конструкция предусматривает механическую фиксацию головки эндопротеза в ацетабулярном компоненте. Это будет служить профилактикой вывихов, риск которых у пациентки очень высок.

Таким образом первые несколько недель индивидуальный искусственный сустав будет работать как артикулирующий антибактериальный спейсер, а затем, после устранения инфекции, он будет функционировать как обычный эндопротез.

Фото: СамГМУ