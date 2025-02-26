В хирургическое отделение Самарской областной детской больницы поступило современное оборудование для проведения высокотехнологичных операций

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В хирургическое отделение Самарской областной клинической больницы им. Н.Н.Ивановой поступило современное оборудование для проведения высокотехнологичных операций – эндоскопическая стойка. Новый аппарат обеспечивает более четкое и детализированное изображение в разрешении 4K, что значительно повышает точность проведения лапароскопических и торакоскопических операции.

«Аппаратура позволяет увеличивать изображение операционного поля без потери четкости, а применение световых фильтров позволяет увидеть то, что иногда обычный глаз не дифференцирует. Это позволяет выполнять более сложные операции с минимальным риском для пациента, особенно в нестандартных случаях. На днях мы проводили операцию по выделению опухоли из брыжейки кишечника и видели каждый мелкий сосуд. Благодаря современному оборудованию снижается риск осложнений, уменьшается кровопотеря и все в комплексе ускоряет восстановление пациента», — отмечает главный внештатный специалист по детской хирургии Самарской области, заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов.

Также в распоряжение врачей поступил интраоперационный аппарат УЗИ, который упрощает поиск во время операции патологического очага, его границ и улучшает визуализацию сосудов.

В ближайшее время в больницу поступит новое оборудование за счет средств областного бюджета, выделенных по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В хирургическое отделение поступят - HD эндоскопические стойки и электроножи, совмещающие в одном инструменте ультразвуковую и биполярную управляемую коагуляцию. Это позволит лигировать при их помощи сосуды диаметром до 7 миллиметров.

Возможности в области хирургии постоянно совершенствуются. В отделении также используется нейромониторинг при операциях на щитовидной железе. Эта технология позволяет быстро найти возвратный гортанный нерв, что минимизирует риск его повреждения, позволяя сохранить голос пациента. Кроме того, система нейромониторинга сокращает время операции и повышает ее качество.

Напомним, специалисты хирургического отделения Самарской областной клинической больницы им. Н.Н.Ивановой оказывают медицинскую помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет и проводят операции по широкому спектру направлений, включая неонатальную хирургию, абдоминальные, торакальные, онкологические и ортопедические вмешательства. Только за два месяца 2025 года в учреждении проведено более 300 операций, в том числе высокотехнологичных.

Кроме того, по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на территории лечебного учреждения возводят модульный операционный блок, в котором будут размещены отделение реанимации и интенсивной терапии.