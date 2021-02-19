В этом году в Самарской области 65 земских докторов получат единовременные выплаты

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В 2021 году в Самарской области запланированы выплаты 65 врачам и 28 фельдшерам. Решать кадровые вопросы в сельской медицине помогают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Трудоустроившись в районные больницы и поликлиники, фельдшеры, начиная с 2020 года, получают 500 или 750 млн рублей, доктора – 1 млн или 1,5 млн. Сумма выплат зависит от удаленности территории от областного центра.

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В этом и часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По поручению главы региона муниципалитеты разработали программы мероприятий по созданию благоприятных условий в целях привлечения медиков для работы в лечебных учреждениях.

Особое внимание руководство лечебных учреждений уделяет комплектованию первичного звена здравоохранения. Для оказания качественной медицинской помощи жителям Самарской области в медицинские учреждения региона привлекают квалифицированных медицинских работников.

Так, в 2020 году в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу трудоустроились 9 врачей по программе «Земский доктор». Коллектив больницы пополнили врач-невролог, врач-онколог, врач-офтальмолог, врач-травматолог-ортопед, врач по паллиативной медицинской помощи, 2 врача-педиатра участковых, врач-стоматолог-хирург. Каждый из них получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 миллиона рублей.

Врач-офтальмолог поликлиники Кинель-Черкасской ЦРБ Галина Тепечина уже полгода трудится в учреждении. Галина Александровна – опытный врач-офтальмолог, общий стаж ее работы в здравоохранении – более 14 лет. В 1997 году закончила Самарский государственный медицинский университет, сразу поступила на кафедру глазных болезней в клиническую ординатуру, которую проходила в Самарской областной больнице им. Ерошевского. Там освоила как хирургические методы, так и поликлиническую деятельность врача-офтальмолога. В Самаре работала в крупных лечебных учреждениях. Потом приняла решение вступить в программу «Земский доктор» и переехать в село.

«Кинель-Черкасская больница была выбрана неслучайно. Это крупная районная больница в Самарской области, находящаяся в самом большом селе России. Когда я приехала знакомиться с оснащением больницы, с коллективом, то поняла, что я не ошиблась. И сам район меня поразил: очень развита инфраструктура, хорошая транспортная развязка и самое главное – меня встретили в коллективе очень душевно и тепло. – рассказывает Галина Тепечина. – Участие в программе, та выплата, которая предусмотрена для врачей, оказывается большим подспорьем. Прежде всего, это решение жилищного вопроса, но не только. Это и достойная зарплата, и масса других преимуществ. Здесь я добираюсь до работы за 30 минут, после работы у меня остается время для профессионального совершенствования, повышения профессиональных навыков, которого не было в Самаре. Непрерывное медицинское образование стало доступным, чему я очень рада. Словом, меня привлекло то, что это современный и благоустроенный район, в котором комфортно не только работать, но и жить».

Максим Скорняков – врач-травматолог-ортопед. Он приехал в Кинель-Черкасскую больницу в 2020 году по программе «Земский доктор» и тоже получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 миллиона рублей. Решающим аргументом для работы в этом учреждении для него стал сплоченный дружный коллектив, условия работы, возможность совершенствовать опыт операционной работы, а также авторитетный наставник в лице заведующего травматологическим отделением.

«Я проходил ординатуру на базе областной больницы им. Середавина. Там услышал от коллег, что именно в районной больнице можно получить колоссальный опыт работы по своей специальности, – объясняет свой выбор Максим Сергеевич. – Также меня привлекло то, что здесь трудится заведующий отделением Владимир Алексеевич Петров, замечательный доктор, мой наставник и учитель. Я получил по программе «Земский доктор» выплату в размере полутора миллионов рублей. Эта существенная поддержка, которая мне очень помогла с приобретением жилья и транспорта. Да, я должен отработать здесь 5 лет. Но меня это не пугает, здесь меня все устраивает, хочу добиться профессионального роста и стать хорошим врачом. Самое главное в нашей профессии – любить людей, испытывать чувство сострадания и терпение».

«В 2020 году Кинель-Черкасский район был отнесен к особо удаленной территории, в связи с этим для прибывших и переехавших в сельские населенные пункты по программе «Земский доктор» предусмотрена выплата в размере 1,5 миллиона рублей, по программе «Земский фельдшер» 750 тысяч рублей. Программы достаточно хорошо помогают решить кадровые проблемы, – отмечает главный врач Кинель-Черкасской ЦРБ Дмитрий Прибытков. – Так, по программе «Земский доктор» в 2020 году к нам устроились на работу 9 врачей. Государство оказывает им помощь, но и администрация района, и руководство больницы стараются помочь новым специалистам с устройством детей в детские сады и школы. В 2021 году ждем еще двух земских врачей. Наша главная задача, чтобы население района получало качественную высокоспециализированную помощь. Так что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работают на перспективу».

Кроме того, администрация Кинель-Черкасского района за последние 2 года обеспечила служебными квартирами 6 врачей, сообщает пресс-служба облправительства.

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