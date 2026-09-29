Полицейские Волжского района задержали подозреваемого в краже подростка и вернули похищенный питбайк владельцу

В начале сентября текущего года в дежурную часть отдела МВД России по Волжскому району поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что от одного из подъездов дома, расположенного в посёлке городского типа Смышляевка, похищен принадлежащий ему питбайк. Со слов заявителя, причиненный материальный ущерб составил 100 000 рублей.

Прибывшие по указанному в сообщении адресу полицейские осмотрели место происшествия, подробно опросили заявителя и очевидцев, просмотрели видеозаписи с камеры видеонаблюдения, на которую попали действия злоумышленника.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного. В ходе оперативно-разыскных мероприятий к полицейским поступила информация о том, что схожий с пропавшим питбайк находится на одной из улиц города Самары, а к хищению может быть причастен несовершеннолетний.

Оперативники установили местонахождение 14-летнего подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса, проведённого в присутствии матери, молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что во время прогулки с друзьями по микрорайону Кошелев-парка, у одного из подъездов увидел транспортное средство Promax Fider. Злоумышленник спланировал похищение: в ночное время он пришёл к подъезду, отогнал питбайк на некоторое расстояние, а потом завёл его с помощью соединения проводов. Прокатавшись всю ночь, он оставил его у своего дома, а сам отправился отдыхать.

Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району в отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Похищенный питбайк полицейские вернули законному владельцу.