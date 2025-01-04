В 2024 году в регионе родилось 518 детей благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и господдержке

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В 2024 году в семьях Самарской области родилось 518 детей благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и государственной поддержке.

С 2008 года пары, столкнувшиеся с бесплодием, могут бесплатно пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. В Самарской области за период 2008-2024 года выполнено 27613 циклов , в результате родилось 9661 ребенок. Частота вынашивания беременностей после вспомогательных репродуктивных технологий — 35%.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе проводится работа по повышению доступности процедуры ЭКО. В прошлом году сверх объема выделено еще 508 квот.

За 2024 год проведено 2330 программ парам, у которых наступление беременности без помощи врачей и применения современных технологий невозможно. Частота наступления беременности составила 42,1%. Стоит отметить, что частота вынашивания беременностей в нашем регионе после ВРТ - 35%, что выше общероссийских показателей. По стране данный показатель – 20-32%.

"Командный подход репродуктологов, эмбриологов, врачей женских консультаций и смежных специалистов, а также применение новых методик и использование оборудования последних разработок дали высокий результат лечения. Это свидетельствует не только о профессионализме, персонализированном подходе к каждому пациенту врачей и эмбриологов клиник, но и о высококачественной работе акушеров-гинекологов как амбулаторного звена, так и роддомов г. Самары и Самарской области", — отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева.

Врачи напоминают всем, о важности заботы о репродуктивном здоровье. Всем жителям Самарской области с отсутствием в течение 6 месяцев желанной беременности, следует обращаться в женскую консультацию по месту прикрепления полиса ОМС или в лечебное учреждение по данному профилю.

«Будущие мамы и папы, своевременно проходите диспансеризацию. Впервые в 2024 году 220 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет смогли дополнительно пройти оценку своего репродуктивного здоровья. В 2025 более 420 тысяч дополнительно пройдут диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья. - подчеркнула Ирина Моисеева. - Также важно исключить факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье, включая вредные привычки, низкую физическую активность, несбалансированное питание, отсутствие отдыха и хронический стресс».

Профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализованы по решению Президента России Владимира Путина. По его инициативе с 2025 года будет предоставляться налоговый вычет для всех, кто на плановой основе проходит диспансеризацию и сдает нормативы ГТО. В регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

Фото: минздрав СО