Я нашел ошибку
Главные новости:
В турнире приняли участие 50 спортсменов – представители пяти коллективов физической культуры «Динамо».
Спортсмены тольяттинского «Динамо» приняли участие в открытом кубке по зимнему мини-футболу
Автомобили «Лада-Нива» и «Лада-Ларгус» используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, сельчан в подразделения больницы.
В 2021 году автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 6 автомобилей
Удобнее всего сделать это дистанционно, воспользовавшись одним из онлайн-каналов энергокомпании.
До конца недели «ЭнергосбыТ Плюс» ожидают от клиентов показания приборов учета тепла
Медики получили выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье.
Медицинские работники Пестравской больницы получили жилье на льготных условиях
На данный момент известно лишь, что участник из Самарской области купил билет за 75 рублей в отделении «Почты России». 
Лотерейный билет за 75 рублей принес жителю Самарской области более 11,3 млн рублей
Цены зафиксированы до 31 июля.
Ключевые производители сахара в России зафиксировали отпускные цены на уровне 47 рублей
Введение моратория повлечет дефицит оборотных средств на поддержание деятельности ресурсоснабжающих организаций, указали в правительстве.
Кабмин не поддержал законопроект о заморозке тарифов ЖКХ на второе полугодие
В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлены убийцы мужчины без вести пропавшего в 2021 году в Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.77
1.01
EUR 87.34
1.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В 2021 году автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 6 автомобилей

21 февраля 2022 16:59
48
Автомобили «Лада-Нива» и «Лада-Ларгус» используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, сельчан в подразделения больницы.

В 2021 году автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 6 автомобилей, приобретенные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, — 3 внедорожника «Лада-Нива», 2 машины «Лада Ларгус», а также автомобиль на базе «ГАЗ-Соболь».

Автомобили «Лада-Нива» и «Лада-Ларгус», поставленные в Кинель-Черкасскую больницу, используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, сельчан в подразделения больницы при необходимости, а также для транспортировки биологических материалов в лаборатории и доставки лекарственных препаратов маломобильным жителям отдаленных населенных пунктов.

Автомобиль марки «ГАЗ-Соболь» также служит для оказания скорой медицинской помощи. Машина прикреплена к врачебной амбулатории села Тимашево. Это один из наиболее крупных населенных пунктов Кинель-Черкасского района. Ежедневно тимашевская бригада скорой помощи осуществляет в среднем 12–15 выездов.

 

Фото из открытых источников

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Помощь жителям в обновленном подразделении оказывает фельдшер высшей категории Любовь Макарова.
21 февраля 2022  17:23
В селе Спасское Сергиевского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
7
Автомобили «Лада-Нива» и «Лада-Ларгус» используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, сельчан в подразделения больницы.
21 февраля 2022  16:59
В 2021 году автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 6 автомобилей
48
Медики получили выплаты для компенсации первоначального взноса по ипотеке на жилье.
21 февраля 2022  16:42
Медицинские работники Пестравской больницы получили жилье на льготных условиях
54
Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом
21 февраля 2022  13:51
Кинель-Черкасская больница оснащается новым автотранспортом
174
В Самаре некоторые работодатели отказались принимать электронные больничные листы
19 февраля 2022  11:11
В Самаре некоторые работодатели отказались принимать электронные больничные листы
825
После прибытия в город девушку доставили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.
18 февраля 2022  21:35
Медицинский борт доставил в Пулково россиянку, тяжело пострадавшую на Бали
1035
Уже вторую неделю сотрудники подразделения оказывают помощь местным жителям.
18 февраля 2022  15:01
В поселке Титовка открылась новая врачебная амбулатория
783
Кто может оформить больничный в дистанционном формате?
18 февраля 2022  14:55
Минздрав СО: как оформить больничный при наличии симптомов ОРВИ в дистанционном формате
852
Дмитрий Азаров в Самарской поликлинике №15 провел совещание по вопросам организации помощи пациентам с коронавирусом и ОРВИ на амбулаторном этапе.
17 февраля 2022  23:33
Дмитрий Азаров: «Все усилия необходимо принять, чтобы люди своевременно получали медицинскую помощь»
1640
Здоровому человеку для поддержания иммунитета гастроэнтеролог посоветовал есть от одного до трех зубчиков чеснока в день.
16 февраля 2022  19:30
Врач-гастроэнтеролог рассказал, как чеснок защищает от болезней
1008
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
4885
Весь список
В центре внимания
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
21 февраля 2022  15:07
Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника
167
Перевалило за очередную отметку: еще 4 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 февраля 2022  13:45
Перевалило за очередную отметку: еще 4 150 жителей Самарской области заболели коронавирусом
333
На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19
21 февраля 2022  12:00
На Госуслугах можно оформить сертификаты по анализам на антитела к COVID-19
212
Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя
21 февраля 2022  11:41
Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя
227
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
20 февраля 2022  13:39
В Самарской области подтверждено за сутки 3989 случаев COVID-19
737
Весь список