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В 2021 году автопарк Кинель-Черкасской центральной районной больницы пополнили 6 автомобилей, приобретенные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, — 3 внедорожника «Лада-Нива», 2 машины «Лада Ларгус», а также автомобиль на базе «ГАЗ-Соболь».

Автомобили «Лада-Нива» и «Лада-Ларгус», поставленные в Кинель-Черкасскую больницу, используются для доставки медицинских работников к местам жительства пациентов, сельчан в подразделения больницы при необходимости, а также для транспортировки биологических материалов в лаборатории и доставки лекарственных препаратов маломобильным жителям отдаленных населенных пунктов.

Автомобиль марки «ГАЗ-Соболь» также служит для оказания скорой медицинской помощи. Машина прикреплена к врачебной амбулатории села Тимашево. Это один из наиболее крупных населенных пунктов Кинель-Черкасского района. Ежедневно тимашевская бригада скорой помощи осуществляет в среднем 12–15 выездов.

Фото из открытых источников