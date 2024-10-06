У жителей Самары страх заразиться коронавирусом снизился до уровня боязни гриппа

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6 из 10 жителей Самары не боятся ни ковида, ни гриппа. Женщины и граждане 45+ больше подвержены страху заразиться COVID-19, жители Самары до 34 лет больше боятся гриппа. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob узнал у жителей Самары, боятся ли они сезонных инфекций. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

39% жителей Самары опасаются заразиться коронавирусом: 9% — очень бояться, 30% — немного боятся. Женщины в большей степени, чем мужчины боятся заражения (45% против 33% соответственно), также среди женщин вдвое больше тех, кто выражает сильную обеспокоенность (6 и 12%). Боится инфекции и каждый второй в возрасте более 45 лет.

Волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад, по прогнозам Роспотребнадзора, вскоре ее сменит волна гриппа. В ходе исследования выяснилось, что гриппом боятся заразиться столько же жителей Самары, сколько и ковидом (по 39%), но доля тех, кто сильно опасается гриппа все же ниже (5% против 9% тех, кто очень боится коронавируса). О страхе подцепить грипп чаще рассказывали опрошенные до 34 лет (42%).

6 из 10 жителей Самары (61%) — не боятся ни гриппа, ни коронавируса.

Время проведения: 29 сентября — 3 октября 2024 года