У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты

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В Самаре вышло постановление Минздрава о том, чтобы перевести все медицинские документы в электронный формат. Это, в частности, коснется и медкарт пациентов. На самом деле это очень удобная форма документооборота, которая позволит вести учет карт, не терять их, они всегда в доступе у всех врачей и нет необходимости бегать за ними в регистратуру и бояться, что где-то ее оставил. Уже несколько лет велась подготовка к этому преобразованию и вот оно вступило в силу, сообщает Прогородсамара.

Этот документ был подписан министром здравоохранения Арменом Беняном 24 июня. Конечно, будут и переходный период, который позволит сделать подобный переход максимально удобным для врачей и пациентов. Максимально он продлится до 1 марта 2023 года в отдельных больницах.

Также электронно теперь будут выдаваться и рецепты, свидетельства о рождении и смерти, справки, медзаключения и другие, пишет Самараонлайн24.