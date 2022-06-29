У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты

Я нашел ошибку
Главные новости:
Портреты, пейзажи и натюрморты созданы Виктором и Людмилой под впечатлениями от длительных путешествий по родному краю.
В СОУНБ откроется выставка художников из Похвистнева Виктора и Людмилы Столоповых
Игорь Осинькин после первого контрольного матча на сборах против «Рубина»поделился мыслями о сборах.
Игорь Осинькин: В контрольных матчах не нужна победа «здесь и сейчас»
В регионе установилась сухая жаркая погода. В связи с этим возрастает риск природных пожаров.
В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс
Не все коммуникации можно переложить таким способом, но всегда, когда это возможно, специалисты «РКС-Самара» выбирают именно бестраншейный метод.
Специалисты «РКС-Самара» переложили 2,5 км водопроводных и канализационных труб бестраншейным методом
Участниками соревнований станут юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации.
В Тольятти стартует финал XI летней Спартакиады учащихся России по фехтованию
В грузовом автомобиле среди товаров народного потребления обнаружены психотропного вещества и прекурсоры в крупном размере.
Сотрудники Самарской таможни предотвратили контрабанду психотропных веществ и прекурсоров 
Представительница Самарской области Елизавета Тисленко завоевала серебряную медаль.
В Саранске прошло первенство России по велоспорту на шоссе в олимпийских видах
Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты

29 июня 2022 12:55
151
У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты

В Самаре вышло постановление Минздрава о том, чтобы перевести все медицинские документы в электронный формат. Это, в частности, коснется и медкарт пациентов. На самом деле это очень удобная форма документооборота, которая позволит вести учет карт, не терять их, они всегда в доступе у всех врачей и нет необходимости бегать за ними в регистратуру и бояться, что где-то ее оставил. Уже несколько лет велась подготовка к этому преобразованию и вот оно вступило в силу, сообщает Прогородсамара.

Этот документ был подписан министром здравоохранения Арменом Беняном 24 июня. Конечно, будут и переходный период, который позволит сделать подобный переход максимально удобным для врачей и пациентов. Максимально он продлится до 1 марта 2023 года в отдельных больницах.

Также электронно теперь будут выдаваться и рецепты, свидетельства о рождении и смерти, справки, медзаключения и другие, пишет Самараонлайн24.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор»
29 июня 2022  13:06
В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор»
114
У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты
29 июня 2022  12:55
У жителей Самарской области появятся электронные медицинские карты
151
Актуальная информация об их  графике работы.
28 июня 2022  18:36
В регионе продолжают работу прививочные пункты в ТЦ
400
«Социальный координатор» поможет людям в трудной жизненной ситуации.
27 июня 2022  20:36
В Самарской области начал работу проект «Социальный координатор»
569
Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 750 тысяч и 1,5 млн рублей.
27 июня 2022  16:24
В регионе 40 специалистов стали участниками программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в этом году
641
Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца
27 июня 2022  13:28
Новое оборудование помогает специалистам Елховской больницы выявлять заболевания сердца
582
Лечение наркомании в Ростове
25 июня 2022  07:54
Лечение наркомании в Ростове
304
В СМИ и Telegram-каналах писали, что диспетчер скорой помощи отказал в направлении к нему бригады.
24 июня 2022  20:29
Представитель Шатунова: "Мы никаких претензий ни к скорым, ни к врачам не имеем"
1163
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины посетили СО с рабочим визитом.
24 июня 2022  17:37
Эксперты НМИЦ обсудили вопросы организации первичной медико-санитарной и профилактической помощи населению губернии
1115
Благодаря нацпроекту обновляются подразделения Сергиевской больницы
24 июня 2022  13:43
Благодаря нацпроекту обновляются подразделения Сергиевской больницы
738
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9086
Весь список
В центре внимания
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
29 июня 2022  12:44
Делегация Самарской области ознакомилась с белорусским сельскохозяйственным кооперативом «Агрокомбинат Снов»
146
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
29 июня 2022  10:57
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
175
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
29 июня 2022  09:37
В Самаре временно изменят маршрут двух автобусов
184
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эти дни работает в Республике Беларусь в рамках рабочей поездки, возглавляя делегацию.
28 июня 2022  17:46
«У нас общая история и герои»: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
1340
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
28 июня 2022  13:24
Связь истории и поколений: Дмитрий Азаров передал архивные документы музею Великой Отечественной войны Беларуси
562
Весь список