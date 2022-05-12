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У 17 000 медсестер Самарской области сегодня профессиональный праздник

12 мая 2022 16:15
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Это праздник тех, чей самоотверженный труд спасает людей, сохраняет здоровье и поддерживает качество жизни пациентов.

Сегодня во многих странах мира отмечается Международный день медицинской сестры. Это праздник тех, чей самоотверженный труд спасает людей, сохраняет здоровье и поддерживает качество жизни пациентов. В государственных учреждениях здравоохранения Самарской области работает около 25 000 представителей среднего медицинского персонала, в том числе более 17 000 медицинских сестер.

Сегодня в регионе действуют различные меры социальной поддержки, которые помогают сохранять и закреплять специалистов в государственной системе здравоохранения Самарской области. Работа по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Так, по поручению главы региона медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.

Почти 700 медицинских сестер сегодня помогают пациентам Самарского областного клинического онкологического диспансера. Ежегодно их штат в среднем пополняют десять новых специалистов. Медицинская сестра - жизненно важное звено в оказании всесторонней помощи онкологическим пациентам, а сестринский уход – значимый инструмент в системе их лечения и реабилитации.

В онкодиспансере широко развито наставничество, которое позволяет передавать ценный опыт от старшего поколения медицинских сестер начинающим специалистам. Самые опытные наставники в онкоцентре - две медицинские сестры, которые работают в учреждении более 50 лет.

Вера Кургузова - отличник здравоохранения, награждена почетным званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ». После окончания училища в 1972 году была направлена на работу в Куйбышевский онкологический диспансер. 23 года проработала операционной медсестрой, затем старшей медицинской сестрой гинекологического и консультативно-поликлинического отделений. Сейчас Вера Сергеевна продолжает работать в консультативной поликлинике, параллельно передавая свой опыт молодым специалистам. Общий трудовой стаж медсестры в онкологии –51 год. «50 лет как я здесь работаю, одна запись у меня в трудовой книжке, - отмечает Вера Сергеевна. - Свой путь начинала с операционной медсестры, со старшей в гинекологии, старшей поликлинического отделения, и сейчас я сижу на приёме с врачом. Через мои руки прошло очень много молодых специалистов, которых я обучила за эти годы особенностям нашей профессии».

Более полувека в медицине и Людмила Аринина. В 1972 году Людмила Дмитриевна закончила Борское медицинское училище Куйбышевской области, получила направление в городской онкологический диспансер. Работала операционной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой операционного блока, затем перешла работать в консультативно – диагностическое отделение поликлиники. Сегодня Людмила Дмитриевна работает процедурной медицинской сестрой в консультативной поликлинике онкологического диспансера.

У каждого нового сотрудника в областном онкологическом диспансере есть наставник, который направляет и обучает начинающего специалиста на практике. Полина Воронина работает в диспансере около года, выбрав после окончания училища непростую и очень ответственную работу операционной медицинской сестры.

«У меня не было вопроса, кем я хочу стать, - рассказывает Полина. - Перед моими глазами был пример моей мамы, она работает в нашем диспансере медицинской сестрой. Конечно, эта работа требует внимательности, большой силы воли и самоотдачи. Но какую радость испытываешь, когда операция прошла успешно, когда у пациента есть больше шансов на излечение».

Полину Ивановну обучает операционная сестра Нафжа Фасахова, которая работает в системе здравоохранения более 15 лет. В 2021 году она заняла 3 место в конкурсе «Лучший наставник 2021 года».

Наставник, работая со специалистом, учит его смотреть на два-три шага вперед, не просто технически выполнять лечебные манипуляции, а понимать какой эффект должен быть достигнут.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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Это праздник тех, чей самоотверженный труд спасает людей, сохраняет здоровье и поддерживает качество жизни пациентов.
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