Тольяттинские врачи успешно удалили у пациентки 16-килограммовую опухоль

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Хирурги Тольяттинской городской клинической больницы №5 спасли жизнь пациентке, удалив крупное опухолевое образование, сдавливающее внутренние органы. Это редкая патология - липоматозное образование.

У жительницы Тольятти увеличился объем живота, он принял форму большого мешка, вес которого достигал 16 килограммов, а размер составлял размером 80*80*65 см. Специалисты установили причину - образование огромного липоматоза, называемого также липофиброз.

"Липоматоз, или липофиброз, представляет собой избыточное накопление жировых клеток в подкожной клетчатке и мышцах тела. Обычно такие отложения образуются медленно и постепенно, часто остаются незамеченными длительное время. У пациентки огромное опухолевидное образование практически лежало на полу и мешало ее передвижению", - рассказал главный хирург больницы Бахтияр Рахимов.

Врачи провели полное диагностическое обследование, включая УЗИ, КТ и лабораторные исследования крови.

"Результаты подтвердили наличие крупной опухоли, занимающей практически всю переднюю брюшную стенку, особенно нижний квадрат, - пояснил заведующий хирургическим отделением №1 Александр Кривов. – Под эндотрахиальном наркозом, единым блоком мы удалили жировую опухоль. Кожная рана длиной 1 м 30 см послойно ушита узловыми швами. Заживление раны первичным натяжением".

Благодаря высокой квалификации хирургов и современному оборудованию операция прошло успешно, пациентка смогла вернуться домой спустя всего неделю после госпитализации.

Фото: минздрав СО