ТАСС: Минздравом СО создана комиссия после неоказании медпомощи ребенку, которого покусали собаки

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Министерство здравоохранения Самарской области создало комиссию, которая разберется в обстоятельствах инцидента, на который пожаловались в соцсетях родители девочки, которую покусали собаки в Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"По факту создана комиссия, которая разбирается в обстоятельствах инцидента. По результатам будут приняты соответствующие решения. В настоящее время медицинская помощь ребенку оказана в соответствии с показаниями", - сообщила собеседница агентства.

В соцсетях появилась информация о том, что одна из горбольниц отказала ребенку в оказании первой медицинской помощи после нападения собак.

Фото: pixabay