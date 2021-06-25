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ТАСС: Минздравом СО создана комиссия после неоказании медпомощи ребенку, которого покусали собаки

25 июня 2021 22:21
129
"В настоящее время медицинская помощь ребенку оказана в соответствии с показаниями".

Министерство здравоохранения Самарской области создало комиссию, которая разберется в обстоятельствах инцидента, на который пожаловались в соцсетях родители девочки, которую покусали собаки в Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"По факту создана комиссия, которая разбирается в обстоятельствах инцидента. По результатам будут приняты соответствующие решения. В настоящее время медицинская помощь ребенку оказана в соответствии с показаниями", - сообщила собеседница агентства.

В соцсетях появилась информация о том, что  одна из горбольниц отказала ребенку в оказании первой медицинской помощи после нападения собак.

 

Фото:   pixabay

Теги: ребенок собаки

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